Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Аномальная жара: температурный рекорд 102-летней давности был побит в Казахстане

Опубликовано:

Жаркая погода
Жара. Иллюстративное фото: Jose A. Bernat Bacete / Getty Images

В июне в Казахстане был побит температурный рекорд 102-летней давности - в начале месяца наблюдалась аномальная жара, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

По оценкам синоптиков, первый летний месяц удивил казахстанцев - он начался с интенсивной волны жары, а завершился прохладной погодой.

Первая декада июня выдалась аномально жаркой, дневные температуры воздуха побили рекорды абсолютных максимумов прошлых лет:

  • 4 июня на метеостанции Костанай была зафиксирована максимальная температура +38,2 градуса, последний раз такое наблюдалось в 1955 году (+35,5 градуса);
  • 6 июня на станции Кызылорда было зафиксировано +41,6 градуса и перекрыт рекорд 2018 года, когда температура остановилась на отметке +38,7 градуса;
  • 7 июня на станции Петропавловск самая высокая температура достигла отметки +38 градусов, перекрыв рекорд 1998 года (+34,9 градуса);
  • в тот же день на метеостанции Жезказган столбики термометров достигли отметки +40,6 градуса, тем самым повторив рекорд 1990 года (+40,6 градуса);
  • 8 июня на станции Павлодар абсолютный максимум составил +40 градусов, тем самым обновив рекорд 2010 года (+36,5 градуса);
  • в тот же день на станции Усть-Каменогорск столбики термометров достигли отметки +37,1 градуса, перекрыв рекорд 2008 года (+35,1 градуса);
  • этим днем на метеостанции Туркестан наблюдалась максимальная температура воздуха +40,7 градуса, таким образом, был перекрыт рекорд 1921 года (+40 градусов);
  • 9 июня на станции Тараз абсолютный максимум составил +38,9 градуса, тем самым обновился рекорд 2013 года (+36,9 градуса);
  • в Астане в течение месяца самая высокая температура воздуха была зафиксирована 6 июня, когда столбики термометров достигали отметки +38,4 градуса, тем самым перекрыв рекорд 1939 года (+35,7 градуса).

По словам специалистов, такой высокий фон температуры воздуха был связан с устойчивым выносом тропических воздушных масс из районов Ирана и Средней Азии.

Однако во второй и третьей декадах июня постепенно осуществлялся приток холодных воздушных масс из районов Северных морей, в связи с чем наблюдалось понижение температуры воздуха.

Отметим, что в настоящий момент в ряде регионов Казахстана, в том числе в Алматы, наблюдается сильная жара. Синоптики прогнозируют, что в южной столице она пойдет на спад после 20 июля. Однако затем температура вновь может подняться до 40 градусов.

На официальном сайте РГП "Казгидромет" также сообщается, что в ближайшие дни синоптическая ситуация над Казахстаном будет формироваться довольно глубоким циклоном из районов Черного моря, который обусловит дождливую погоду на большей части страны, с сопровождением гроз, града и порывистого ветра, на западе, северо-западе и севере республики ожидаются временами сильные дожди.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028657-anomalnaya-zhara-temperaturnyy-rekord-102-letney-davnosti-byl-pobit-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.