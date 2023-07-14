Аномальная жара: температурный рекорд 102-летней давности был побит в Казахстане

Жара. Иллюстративное фото: Jose A. Bernat Bacete / Getty Images

В июне в Казахстане был побит температурный рекорд 102-летней давности - в начале месяца наблюдалась аномальная жара, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

По оценкам синоптиков, первый летний месяц удивил казахстанцев - он начался с интенсивной волны жары, а завершился прохладной погодой.

Первая декада июня выдалась аномально жаркой, дневные температуры воздуха побили рекорды абсолютных максимумов прошлых лет:

4 июня на метеостанции Костанай была зафиксирована максимальная температура +38,2 градуса, последний раз такое наблюдалось в 1955 году (+35,5 градуса);

6 июня на станции Кызылорда было зафиксировано +41,6 градуса и перекрыт рекорд 2018 года, когда температура остановилась на отметке +38,7 градуса;

7 июня на станции Петропавловск самая высокая температура достигла отметки +38 градусов, перекрыв рекорд 1998 года (+34,9 градуса);

в тот же день на метеостанции Жезказган столбики термометров достигли отметки +40,6 градуса, тем самым повторив рекорд 1990 года (+40,6 градуса);

8 июня на станции Павлодар абсолютный максимум составил +40 градусов, тем самым обновив рекорд 2010 года (+36,5 градуса);

в тот же день на станции Усть-Каменогорск столбики термометров достигли отметки +37,1 градуса, перекрыв рекорд 2008 года (+35,1 градуса);

этим днем на метеостанции Туркестан наблюдалась максимальная температура воздуха +40,7 градуса, таким образом, был перекрыт рекорд 1921 года (+40 градусов);

9 июня на станции Тараз абсолютный максимум составил +38,9 градуса, тем самым обновился рекорд 2013 года (+36,9 градуса);

в Астане в течение месяца самая высокая температура воздуха была зафиксирована 6 июня, когда столбики термометров достигали отметки +38,4 градуса, тем самым перекрыв рекорд 1939 года (+35,7 градуса).

По словам специалистов, такой высокий фон температуры воздуха был связан с устойчивым выносом тропических воздушных масс из районов Ирана и Средней Азии.

Однако во второй и третьей декадах июня постепенно осуществлялся приток холодных воздушных масс из районов Северных морей, в связи с чем наблюдалось понижение температуры воздуха.

Отметим, что в настоящий момент в ряде регионов Казахстана, в том числе в Алматы, наблюдается сильная жара. Синоптики прогнозируют, что в южной столице она пойдет на спад после 20 июля. Однако затем температура вновь может подняться до 40 градусов.

На официальном сайте РГП "Казгидромет" также сообщается, что в ближайшие дни синоптическая ситуация над Казахстаном будет формироваться довольно глубоким циклоном из районов Черного моря, который обусловит дождливую погоду на большей части страны, с сопровождением гроз, града и порывистого ветра, на западе, северо-западе и севере республики ожидаются временами сильные дожди.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028657-anomalnaya-zhara-temperaturnyy-rekord-102-letney-davnosti-byl-pobit-v-kazahstane/