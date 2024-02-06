Плюсовая температура и сильный ветер: какой будет погода в мегаполисах Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 6 февраля - осадков ни в одном из мегаполисов не будет. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно, без осадков. Температура днем поднимется до 2 градусов, а ночью опустится до -11 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

Жителям Астаны синоптики также обещают погоду без осадков. Днем воздух прогреется до -4 градусов, ночью температура снизится до -6 градусов. Скорость ветра – 8,6 м/с.

В Шымкенте осадков не ожидается. В дневное время столбики термометров поднимутся до 8 градусов, ночью опустятся до 0 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,5 м/с.