Метель и нулевая видимость: более полусотни человек спасли на трассе в Актюбинской области
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На севере и западе Казахстана бушует непогода. Только за прошедшую ночь спасатели вызволили из снежного плена более 50 человек. Водителей призвали не выезжать на трассы, передает сайт телеканала КТК.
По данным телеканала, на дорогах Актюбинской области наблюдается нулевая видимость, а метель продолжается без перерыва целые сутки.
Заложниками снега стали десятки машин – только за ночь спасатели помогли выбраться с трассы более 50-ти человек. Сотни машин попали в заторы из-за закрытых автотрасс.
Отмечается, что полицейские организуют сопровождение колонн по заснеженным дорогам.
При этом на севере метель тоже массово отрезает от цивилизации населенные пункты. Движение закрыто даже на республиканских автотрассах. Ситуацию усложняет ураганный ветер.
Однако как сообщают корреспонденты, в ближайшее время ситуация только ухудшится. Синоптики обещают резкое потепление до +3 градусов, ветер с порывами до 30 метров в секунду и гололед.
"Убедительно просим не выезжать за пределы населенных пунктов без острой необходимости, следить за SMS-оповещением, также неукоснительно соблюдать правила дорожного движения", – замкомандира батальона патрульной полиции ДП СКО Руслан Кучумов.
Источник: КТК
Напомним, на завтра в 13-ти регионах Казахстан объявили штормовое предупреждение.
Что делать, если вы оказались вдалеке от населенных пунктов во время метели?
Зимняя дорога требует от каждого участника дорожного движения особой осторожности и повышенного внимания, сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС.
Так, чтобы избежать неприятных ситуаций или трагических инцидентов, важно помнить о следующих пунктах:
- Собираясь в дорогу в зимнее время, тщательно планируйте и продумывайте все до мельчайших деталей. В аварийной ситуации каждая мелочь важна.
- В каждом автомобиле в обязательном порядке должны быть вещи, которые спасут жизнь в экстренной ситуации: паяльные лампы, тросы, цепи для колес, лопаты, а также предметы первой необходимости.
- Во время сильных морозов или снегопада необходимо группироваться по несколько автомобилей, тогда в случае поломки на помощь смогут прийти другие водители из колонны. Если вы все-таки оказались в пути во время бурана или сильного мороза, если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, ждать, пока по дороге проедет другой автомобиль, или вызвать помощь по мобильному телефону по номеру "112".
- Если метель, буран застали вас в дороге на автомобиле, необходимо остановиться, обозначить стоянку – вывесить яркую ткань. Полностью закрыть окна машины, укрыть двигатель со стороны радиатора. Расположите машину капотом по направлению к ветру. Экономьте топливо, не гоняйте печь беспрерывно.
- При угрозе засыпания машины снежной массой периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы он не замуровал вас внутри салона.
- В заметенной машине, как бы вы ни замерзли, не запускайте двигатель. Выхлопные газы, выделяющиеся при работе двигателя и постоянно скапливающиеся в салоне автомобиля, очень опасны. Если вы хотите согреться, то выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу так, чтобы газ из нее выходил в атмосферу, а не под автомобиль. Но только обязательно перед выходом обвяжитесь веревкой. Известно много случаев, когда человек, отойдя в пургу на полметра от собственного дома или машины, мгновенно терял ориентировку в мелькании снега, начинал метаться и погибал.
- Если ваш автомобиль в пути заглох, не паникуйте, оцените обстановку, ориентиры, местонахождение, расстояние до населенного пункта и т.д. Если вы решили подождать помощи, постарайтесь не спать.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2059274-metel-i-nulevaya-vidimost-bolee-polusotni-chelovek-spasli-na-trasse-v-aktyubinskoy-oblasti/