Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Самый теплый день в декабре побил 62-летний рекорд в Астане

Опубликовано:

Украшенная к Новому году Астана
Астана. Иллюстративное фото: pixabay.com

В один из дней декабря в Астане синоптики зафиксировали температуру в 3,1 градуса тепла – показатель побил рекорд 1961 года, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как рассказали синоптики, декабрь 2023 года был богат на погодные явления в Казахстане. А причиной такого разнообразия атмосферных явлений и температурных "качель" стала частая смена циклонов и антициклонов.

Так, при волнах тепла наблюдалась аномально теплая погода со снегопадами и метелями, в отдельные дни наблюдался переход снега в дождь и гололед. При волне холода погода отличалась 30-40-градусными морозами как на севере, так и на юге Казахстана. Поэтому в декабре были обновлены рекорды по максимальным и минимальным суточным температурам воздуха.

Например, 3-6 декабря почти на всей территории Казахстана были обновлены рекорды по максимальным суточным температурам воздуха:

  • 4 декабря в Атырау – плюс 11,9 градусов (побит рекорд 2012 года – плюс 10,6 градусов);
  • 5 декабря в Таразе было +19,6 градусов (рекорд 2019 года – плюс 16,2 градусов);
  • 5 декабря в Шымкенте – плюс 20,2 градусов (рекорд 1980 года – плюс 17 градусов);
  • 6 декабря в Астане – плюс 3,1 градуса (рекорд 1961 года – плюс 1,4 градус);
  • 6 декабря в Павлодаре было +4,2 градуса (рекорд 1961 года – плюс 2,2 градуса);
  • 6 декабря в Усть-Каменогорске – плюс 8,5 градусов (рекорд 2019 года – плюс 7,2 градусов).

С 7 по 18 декабря на территории Казахстана установилась морозная погода.

На большей части страны столбики термометров в ночные часы опускались до -30...-41 градуса (9 декабря на метеостанции Рузаевка в Северо-Казахстанской области – до -41,2 градуса), в южных регионах Казахстана – до -22...-37 градусов (14 января на метеостанции Каратау в Жамбылской области – до -37,2 градусов).

В этот период были обновлены рекорды на ряде станций, 13 декабря в Туркестанской области на метеостанции Шардара температура воздуха опустилась до -20. Был обновлен рекорд 1995 года. 4 декабря на метеостанции Тараз было -33,9 градуса, обновлен рекорд 1984 года – минус 27,5 градусов.

Помимо резких колебаний температурного фона на территории Казахстана были частыми такие явления, как снегопады, метели, штормовой ветер, дожди, гололед, туманы. В отдельных регионах республики за сутки выпало количество осадков, превышающее месячную норму. Например, 26 декабря в Костанайской области на метеостанции Карабалык выпало 18 мм, при норме за месяц 20 мм.

28 декабря в Актюбинской области на метеостанции Нура выпало 19 мм при норме за месяц 15 мм, на метеостанции Иргиз – 16 мм, при норме за месяц 14 мм.

В Астане самая низкая температура воздуха была зафиксирована 12 декабря и составила -33,2 градуса, самая высокая отмечалась 26 декабря и составила +4,8 градуса, в этот день был обновлен рекорд 1996 года (+3,4 градуса).

Тем временем в ближайшие три дня в некоторых регионах Казахстана похолодает до -33 градусов. На западе и юго-востоке страны ожидается неустойчивая погода, пройдут осадки в виде снега, усилится ветер с метелью.

Сегодня ночью в Алматы температура воздуха опустится до минус 8-10 градусов, в Астане – похолодает до минус 30-32 градусов. А в Шымкенте столбики термометров ночью опустятся до -7...-9 градусов.

Из-за сегодняшних морозов школьников столицы и ряда других регионов перевели на дистанционное обучение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055584-samyy-teplyy-den-v-dekabre-pobil-62-letniy-rekord-v-astane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.