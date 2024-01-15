Самый теплый день в декабре побил 62-летний рекорд в Астане

В один из дней декабря в Астане синоптики зафиксировали температуру в 3,1 градуса тепла – показатель побил рекорд 1961 года, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как рассказали синоптики, декабрь 2023 года был богат на погодные явления в Казахстане. А причиной такого разнообразия атмосферных явлений и температурных "качель" стала частая смена циклонов и антициклонов.

Так, при волнах тепла наблюдалась аномально теплая погода со снегопадами и метелями, в отдельные дни наблюдался переход снега в дождь и гололед. При волне холода погода отличалась 30-40-градусными морозами как на севере, так и на юге Казахстана. Поэтому в декабре были обновлены рекорды по максимальным и минимальным суточным температурам воздуха.

Например, 3-6 декабря почти на всей территории Казахстана были обновлены рекорды по максимальным суточным температурам воздуха:

4 декабря в Атырау – плюс 11,9 градусов (побит рекорд 2012 года – плюс 10,6 градусов);

5 декабря в Таразе было +19,6 градусов (рекорд 2019 года – плюс 16,2 градусов);

5 декабря в Шымкенте – плюс 20,2 градусов (рекорд 1980 года – плюс 17 градусов);

6 декабря в Астане – плюс 3,1 градуса (рекорд 1961 года – плюс 1,4 градус);

6 декабря в Павлодаре было +4,2 градуса (рекорд 1961 года – плюс 2,2 градуса);

6 декабря в Усть-Каменогорске – плюс 8,5 градусов (рекорд 2019 года – плюс 7,2 градусов).

С 7 по 18 декабря на территории Казахстана установилась морозная погода.

На большей части страны столбики термометров в ночные часы опускались до -30...-41 градуса (9 декабря на метеостанции Рузаевка в Северо-Казахстанской области – до -41,2 градуса), в южных регионах Казахстана – до -22...-37 градусов (14 января на метеостанции Каратау в Жамбылской области – до -37,2 градусов).

В этот период были обновлены рекорды на ряде станций, 13 декабря в Туркестанской области на метеостанции Шардара температура воздуха опустилась до -20. Был обновлен рекорд 1995 года. 4 декабря на метеостанции Тараз было -33,9 градуса, обновлен рекорд 1984 года – минус 27,5 градусов.

Помимо резких колебаний температурного фона на территории Казахстана были частыми такие явления, как снегопады, метели, штормовой ветер, дожди, гололед, туманы. В отдельных регионах республики за сутки выпало количество осадков, превышающее месячную норму. Например, 26 декабря в Костанайской области на метеостанции Карабалык выпало 18 мм, при норме за месяц 20 мм.

28 декабря в Актюбинской области на метеостанции Нура выпало 19 мм при норме за месяц 15 мм, на метеостанции Иргиз – 16 мм, при норме за месяц 14 мм.

В Астане самая низкая температура воздуха была зафиксирована 12 декабря и составила -33,2 градуса, самая высокая отмечалась 26 декабря и составила +4,8 градуса, в этот день был обновлен рекорд 1996 года (+3,4 градуса).

Тем временем в ближайшие три дня в некоторых регионах Казахстана похолодает до -33 градусов. На западе и юго-востоке страны ожидается неустойчивая погода, пройдут осадки в виде снега, усилится ветер с метелью.

Сегодня ночью в Алматы температура воздуха опустится до минус 8-10 градусов, в Астане – похолодает до минус 30-32 градусов. А в Шымкенте столбики термометров ночью опустятся до -7...-9 градусов.

Из-за сегодняшних морозов школьников столицы и ряда других регионов перевели на дистанционное обучение.