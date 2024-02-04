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Информацию о землетрясении в Бурабае и Кызылорде опровергли в МЧС

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Карта Казахстана
Карта Казахстана. Иллюстративное фото: JeanUrsula/Getty Images

В приложении Earthquake появилась информация о землетрясении в Акмолинской области и Кызылорде. В пресс-службе МЧС РК опровергли эти данные, передает NUR.KZ.

Сегодня, 4 февраля, в 13:57 приложение Earthquake опубликовало информацию о произошедшем землетрясении на территории Акмолинской области, рядом с Государственным национальным природным парком Бурабай.

Согласно сообщению, магнитуда землетрясения составила 5.

Скриншот
Скриншот: NUR.KZ

В пресс-службе МЧС эту информацию опровергли.

"В 13:57 приложение Earthquake разместило информацию о произошедшем землетрясении на территории Акмолинской области, около парка Бурабай.

Национальный научный центр сейсмических наблюдений и исследований МЧС РК землетрясение по данном случаю не подтверждает", – говорится в сообщении.

Также, как сообщает приложение, землетрясение магнитудой 5,6 произошло сегодня в 16:59 в Кызылорде.

Скриншот
Скриншот: NUR.KZ

Однако на сайте ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" МЧС РК информации о землетрясении нет. Пресс-служба МЧС РК также не подтверждает эти данные.

Напомним, 23 января после полуночи в Алматы почувствовали землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. Ощутимость первых толчков составила 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Позже стало известно, что в результате подземных толчков в Алматы различные травмы получили больше 60 человек. Госпитализация понадобилась не всем.

Сообщалось также, что в Алматинской области после землетрясения были выявлены трещины в более чем 40 зданиях. Незначительные повреждения были обнаружены и на зданиях в Алмалинском районе южной столицы.

Сейсмологи отмечали, что сильных афтершоков в дальнейшем не ожидается, сейчас толчки идут на угасание – никаких угроз нет.

На прошлой неделе почти каждую ночь в Алматы продолжали фиксировать подземные толчки ощутимостью не более 2 баллов. В ночь на пятницу толчки ощущались и в Талгаре.

Во вторник в Алматы снова было зафиксировано землетрясение. Ощутимость составила 2 балла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2059047-informatsiyu-o-zemletryasenii-v-burabae-prokommentirovali-v-mchs/

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