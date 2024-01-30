Новое землетрясение зафиксировали в Алматы

В южной столице Казахстана вновь зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщили в ДЧС Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы 30 января в 04:27.

Эпицентр землетрясения расположен в 293 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

Ощутимость в Алматы составила 2 балла.

Напомним, 23 января после полуночи в Алматы почувствовали землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. Ощутимость первых толчков составила 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Позже стало известно, что в результате подземных толчков в Алматы различные травмы получили больше 60 человек. Госпитализация понадобилась не всем.

Сообщалось также, что в Алматинской области после землетрясения были выявлены трещины в более чем 40 зданиях. Незначительные повреждения были обнаружены и на зданиях в Алмалинском районе южной столицы.

Сейсмологи отмечали, что сильных афтершоков в дальнейшем не ожидается, сейчас толчки идут на угасание – никаких угроз нет.

На прошлой неделе почти каждую ночь в Алматы продолжали фиксировать подземные толчки ощутимостью не более 2 баллов. В ночь на пятницу толчки ощущались и в Талгаре.