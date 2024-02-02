"Трубы взорвутся": жители села на юге Казахстана потребовали остановить подачу газа в их поселок (видео)

Жители села Караспан в Туркестанской области потребовали остановить подачу газа в свой поселок. Они опасаются, что газопровод может взорваться, передает сайт телеканала КТК.

Газ в поселке Караспан ждали много лет, а два года назад здесь наконец начали стоить газопровод. Однако сейчас, когда газовики готовы открыть кран, люди боятся взлететь на воздух. Они считают, что коммуникации провели на скорую руку и с существенными дефектами.

Сельчане рассказали, что с самого начала прокладки коммуникации у них возникло много вопросов. Люди недоумевали, почему газопровод прокладывают рядом с водоводом. А еще возмущались тем, что в траншеи с трубами засыпают мусор.

"Песка нет. Газовые трубы должны засыпать песком. Газовод должен лежать в мягком грунте. Это очень опасно! А если будут копать? Конечно, эти трубы взорвутся. Мы боимся!" - заявил житель села Жанибек Сапаров.

Беспокоит местных качество не только труб, но и регуляторные пункты. Люди говорят: их устанавливали в грязи, поэтому многие уже съехали с фундаментов. Такие дефекты тоже угрожают взрывами, уверены сельчане.

"Что за качество?! Криво же! Уже кренится. Завтра что будет? Счетчики установили старые, на них уже сроки истекли", - возмущен другой сельчанин Асхат Сабденбаев.

Газификация аула обошлась бюджету почти в полмиллиарда тенге. При этом в некоторые дома топливо не дошло. И это тоже стало неожиданностью для населения.

Чиновники недоразумение объясняют тем, что новостройки не успели внести в проект. Обещают все исправить. Говорят, народ все неправильно понял.

"Все проблемы происходят из-за недопонимания у населения. Дефекты будут устранены. Все, что нужно, будет установлено за счет подрядчика", - заявил заместитель акима Ордабасинского района Кыдырбай Сейткул.

Газопровод в селе насчитывает 25 километров. Подрядчики уверяют, он готов к запуску. Подать жителям голубое топливо чиновники планируют в торжественной обстановке – уже в этом месяце. Местные надеются, что дефекты успеют исправить и торжество не омрачится газовым ЧП.

Источник: КТК