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Взрыв газа разрушил несколько домов в Алматинской области: есть пострадавшие (видео)

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Разрушенный взрывом дом в Алматинской области
Разрушенный взрывом дом в Алматинской области. Фото: almaty.tv

В Талгарском районе Алматинской области в двух домах произошел взрыв бытового газа. Четырех человек госпитализировали. На место ЧП прибыли аким района и его заместители, передает телеканал "Алматы".

По данным телеканала, взрыв произошел рано утром в поселке Гульдала в Алматинской области. Пострадало два дома, еще в нескольких сгорели газовые плиты.

По словам местных жителей, примерно в 4 часа утра в населенном пункте отключили свет, что и стало причиной утечки газа. В одном из домов ударная волна полностью разрушила стену и даже выбила железные ворота.

"В 5 утра мой племянник разбудил отца, думал, вода протекает. Отец пожилого возраста включил свет на кухне и произошел взрыв. У отца с внуком 95% ожогов тела, сейчас они находятся в реанимации. Остальные чуть лучше, они были в других комнатах. Мы буквально остались на улице. Главное сейчас, чтобы все поправились", – рассказал житель поселка Алканжан Машрухунов.

Сообщается, что на место ЧП приехали и представители местной власти.

"Около 4 часов утра произошел взрыв в двух домах. 4 человека были госпитализированы. На место происшествия прибыли аким района и его заместители. Сейчас приедет прокуратура, РОВД. Они определят причину. Проводится специальный осмотр и экспертиза. Виновные будут наказаны", – отметила заместитель акима Гульдалинского сельского округа Меруерт Кияшева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2051270-vzryv-gaza-razrushil-neskolko-domov-v-almatinskoy-oblasti-est-postradavshie-video/

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