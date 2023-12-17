Взрыв газа разрушил несколько домов в Алматинской области: есть пострадавшие (видео)

В Талгарском районе Алматинской области в двух домах произошел взрыв бытового газа. Четырех человек госпитализировали. На место ЧП прибыли аким района и его заместители, передает телеканал "Алматы".

По данным телеканала, взрыв произошел рано утром в поселке Гульдала в Алматинской области. Пострадало два дома, еще в нескольких сгорели газовые плиты.

По словам местных жителей, примерно в 4 часа утра в населенном пункте отключили свет, что и стало причиной утечки газа. В одном из домов ударная волна полностью разрушила стену и даже выбила железные ворота.

"В 5 утра мой племянник разбудил отца, думал, вода протекает. Отец пожилого возраста включил свет на кухне и произошел взрыв. У отца с внуком 95% ожогов тела, сейчас они находятся в реанимации. Остальные чуть лучше, они были в других комнатах. Мы буквально остались на улице. Главное сейчас, чтобы все поправились", – рассказал житель поселка Алканжан Машрухунов.

Сообщается, что на место ЧП приехали и представители местной власти.

"Около 4 часов утра произошел взрыв в двух домах. 4 человека были госпитализированы. На место происшествия прибыли аким района и его заместители. Сейчас приедет прокуратура, РОВД. Они определят причину. Проводится специальный осмотр и экспертиза. Виновные будут наказаны", – отметила заместитель акима Гульдалинского сельского округа Меруерт Кияшева.