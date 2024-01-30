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В МЧС обратились к казахстанцам

Опубликовано:

Сотрудник МЧС в форме
Сотрудник МЧС. Иллюстративное фото: facebook.com/qrtjm

МЧС обратилось к казахстанцам после взрыва газового баллона в жилом доме в Карагандинской области, где погибли люди, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В МЧС напомнили, что сегодня ночью в поселке Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области в одной из квартир в двухэтажном жилом доме произошел взрыв, где в итоге двое погибли и пятеро травмированы.

В ведомстве просят казахстанцев быть бдительнее при эксплуатации газовых баллонов. Нарушение требований безопасной эксплуатации и правил использования бытового газового баллона в МЧС назвали основной причиной взрывов.

МЧС призывает граждан строго соблюдать правила эксплуатации газовых баллонов:

  • осуществляйте заправку баллонов только на специализированных пунктах, предназначенных для наполнения бытовых баллонов;
  • не используйте газовые баллоны в жилых домах более двух этажей;
  • не допускайте нагрев корпуса баллона;
  • при появлении запаха газа в помещении следует перекрыть кран подачи газа, незамедлительно открыть окна и двери для проветривания помещения, не использовать открытый огонь, не включать электричество;
  • не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра;
  • не допускайте к использованию газовых приборов детей и не оставляйте их без присмотра;
  • не используйте открытый огонь для проверки утечки газа: с этой целью используйте мыльный раствор.

По данным МЧС, с начала года уже зарегистрировано 7 случаев взрывов или вспышек газовоздушной смеси, при которых погибло 6 человек, травмировано 19 человек. Случаи произошли в Кызылординской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Акмолинской и Карагандинской областях.

Взрыв в доме в Карагандинской области

В поселке Ботакара ночью 30 января в результате взрыва произошло обрушение двухэтажного 12-квартирного дома. По предварительным данным, взорвался газовый баллон в квартире на втором этаже.

Полностью обрушилась кровля над квартирой, стены и перекрытия, в том числе и квартиры на первом этаже. Также частично были повреждены и другие квартиры. Из проживавших 46 человек на момент ЧП в доме находились 35.

Аким Бухар-Жырауского района Аблай Султангали сообщил о гибели двух человек. В медицинские учреждения региона поступили пятеро пострадавших, трое из них - дети.

Спустя три с половиной часа аварийно-спасательные работы завершились. После случившегося в населенном пункте объявили ЧС местного масштаба.

Позже стало известно, что при взрыве погибли отец и мать полицейского. Соболезнования сотруднику выразили в ДП Карагандинской области.

Также чиновники региона призвали жителей соблюдать правила безопасности при использовании газа в быту и сообщать о газовых баллонах в многоэтажных жилых домах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058310-v-mchs-obratilis-k-kazahstantsam/

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