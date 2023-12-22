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Взрыв газа в Алматинской области: скончалась молодая девушка

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Разрушенный взрывом дом в Алматинской области
Разрушенный взрывом дом в Алматинской области. Фото: almaty.tv

Еще одна пострадавшая в результате взрыва бытового газа в доме в Талгарском районе Алматинской области скончалась в многопрофильной клинической больнице, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

"В связи с серьезными травмами, несовместимыми с жизнью, пациент 1991 года рождения скончался вчера утром. А женщина 2003 года рождения скончалась сегодня ночью, не приходя в сознание", - сообщили в медучреждении.

Сообщается, что у девушки тоже были ожоги 3-4 степени.

Напомним, взрыв бытового газа произошел в Талгарском районе 17 декабря. ЧП произошло рано утром в поселке Гульдала. Пострадало два дома, еще в нескольких сгорели газовые плиты. В одном из домов ударная волна полностью разрушила стену и даже выбила железные ворота. 4 человека были госпитализированы.

Двое из них, как мы писали ранее, с момента госпитализации находились в реанимации, без сознания. Как оказалось, это была молодая семейная пара - 20-летняя девушка и 32-летний мужчина. Двое других пострадавших были переведены в палаты.

По информации акимата Талгарского района, взрыв газа произошел из-за вспышки газовоздушной смеси. Предварительная причина – скачек давления в газопроводе природного газа.

Вчера стало известно о том, что госпитализированный в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу пострадавший 1991 года рождения скончался в реанимации, не приходя в сознание. У мужчины были ожоги 3-4 степени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2052045-vzryv-gaza-v-almatinskoy-oblasti-skonchalas-molodaya-devushka/

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