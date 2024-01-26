Алматинцы стали чаще жаловаться на предпринимателей, заявили в ДГД

В Департаменте государственных доходов сообщили, что жители Алматы стали чаще жаловаться на предпринимателей за отказ принимать оплату по банковским картам, передает телеканал "Алматы".

Как рассказали в ведомстве, за первый месяц этого года от жителей поступило 75 обращений по невыдаче чека и отказу оплаты через pos-терминал.

Специалисты напомнили, что за такие действия владельцам бизнеса грозит штраф в размере 147 тысяч тенге.

"Отработали из них 10 жалоб. Как я ранее говорил, первый раз - предупреждение. На практике у нас после того, как предпринимателя предупреждают, он у нас уже работает в рамках правового поля и не допускает аналогичных нарушений.

В целом, даже если предприниматель перешел на наличные средства, здесь необходимо обратить внимание, чтобы полученные средства он отразил в налоговой отчетности и, соответственно, выдал чек контрольно-кассового аппарата", - сообщил заместитель руководителя городского ДГД Зангар Шындали.

Напомним, с 1 января этого года в Казахстане начали проверять мобильные переводы с признаками предпринимательской деятельности участников двух этапов всеобщего декларирования.

Ранее глава Минфина Ерулан Жамаубаев объяснял, что такие меры направлены на то, чтобы мобильные переводы, которые имеют характер предпринимательской деятельности, облагались налогом.

Кроме того, в начале ноября министр торговли Арман Шаккалиев отвечал на вопрос о том, когда на казахстанских рынках запретят мобильные переводы и обяжут продавцов иметь кассовые аппараты.

"100-процентный переход на кассовые аппараты, насколько мне известно, в рамках налогового администрирования мы как раз синхронизируем со сроками модернизации – то есть в 2024-2025 годы этому будет придано большое внимание", – говорил он.

При этом в конце июля в интернете распространилась информация о запрете оплаты товаров и услуг мобильными переводами, которая вызвала ажиотаж среди населения.

Позже представители Комитета госдоходов объясняли, что банковские организации за период с 2024 года будут передавать данные по мобильным переводам индивидуальных предпринимателей.

Также Ерулан Жамаубаев высказывался о том, когда власти начнут штрафовать нарушителей.