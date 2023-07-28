Запрещено ли платить мобильными переводами в Казахстане

Купюры тенге и смартфон. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В интернете распространяется информация о запрете оплаты товаров и услуг мобильными переводами. Можно ли платить таким образом и чем это грозит казахстанцам, читайте в материале NUR.KZ.

Распространяемая в интернете информация о том, что в Казахстане запретили платить мобильными переводами, вызвала ажиотаж среди населения. Так, в ней указывается, что якобы есть отдельный приказ о запрете.

При этом в Комитете государственных доходов пока данную информацию не прокомментировали. А если посмотреть на действующие законодательные акты, то можно выяснить, что подобного распоряжения вовсе нет.

В то же время есть другие интересные факты по данному вопросу, на которые стоит обратить внимание.

Что говорит закон

Согласно пункту 1 статьи 166 Налогового кодекса РК, на территории страны денежные расчеты производятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных, модели которых включены в государственный реестр.

При этом под денежными расчетами закон определяет расчеты, осуществляемые за приобретение товара, выполнение работ, оказание услуг посредством наличных денег и (или) расчетов с использованием платежных карточек и (или) мобильных платежей (QR-код и оплата в приложении через выставленный счет).

То есть при оплате товаров и услуг обязательно должен выдаваться фискальный чек. В то же время мобильные переводы законом не указаны как форма денежного расчета – это инструмент для переводов именно между физическими лицами.

Платить таким способом нельзя по определенным причинам.

Проблема мобильных переводов

Основная проблема оплаты мобильным переводом заключается в том, что продавцы при этом не выдают фискальный чек покупателю и не проводят операцию через контрольно-кассовую машину (ККМ).

В итоге доход, полученный подобным образом, не облагается налогом и приносит убытки для бюджета страны – уменьшается финансирование различных программ по улучшению социальных услуг и инфраструктуры.

А это непосредственно влияет на уровень жизни населения.

За это предпринимателям грозят штрафы, как и за отказ принять платеж банковской карточкой.

Оплата телефоном. Иллюстративное фото: sefa ozel/Getty Images

То же самое происходит в тех случаях, когда предприниматели принимают оплату наличными деньгами и не выдают фискальный чек – этот доход уходит в "тень" и не проводится через ККМ.

Поэтому казахстанцам важно требовать чек при покупке товаров и услуг даже за наличный расчет. За сообщение о невыдаче полагается денежное вознаграждение.

Что касается мобильных переводов, то для выявления недобросовестных предпринимателей, которые принимают оплату таким способом, в Казахстане предусмотрена программа проверки денежных переводов.

Она нацелена именно для выявления нарушений в сфере бизнеса.

Другими словами, мобильные переводы были созданы для обмена электронными деньгами именно между физическими лицами. Платить ими за товары и услуги нельзя по действующим законам, и нового приказа для этого не нужно.

При этом продавцы обязаны всегда (вне зависимости от формы оплаты – наличная или электронная, мобильная) проводить платежи через ККМ и выдавать фискальный чек в бумажном или электронном виде.

А покупатели должны требовать выдачу чека и сообщать о нарушениях, за что полагается награда.

Ранее мы рассказывали, можно ли оплатить криптовалютой покупки в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2030389-zaprescheno-li-platit-mobilnymi-perevodami-v-kazahstane/