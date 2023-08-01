Запрет мобильных переводов в овощных лавках: новый для Казахстана закон объяснили в Минфине

Базар. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Министр финансов Ерулан Жамаубаев сегодня в кулуарах кабмина высказался о новом законе о мобильных переводах и рассказал, когда власти начнут штрафовать нарушителей, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерулан Жамаубаев напомнил, что в Казахстане принят закон о мобильных переводах. И их делят на отправителей и получателей.

"Если это переводы среди родственников среди физлиц, то они налогом не облагаются. А если они используются предпринимателями, то должны быть налоги. Если физлицо занимается предпринимательской деятельностью, то у него должен быть отдельный счет для этих мобильных переводов. Чтобы различать какие переводы для личных целей, а какие – для предпринимательства. Мы говорим предпринимателям, чтобы они привыкали, открывали два счета. Кто этим воспользовался, к ним вопросов не будет", – заявил он.

В дальнейшем, по его словам, будут вопросы со стороны властей к тем, кто проигнорирует это требование закона.

"По тем, кто еще не перешел, по прошествии времени, к 2025 году, будут вопросы, почему не открывали. Сейчас никаких штрафов не будет, но закон гласит, что каждый предприниматель должен платить налоги. КГД будет собирать информацию. На начальном этапе по госслужащим, потом к предпринимателям. В 2025 году такой вопрос возникнет, когда мы увидим данные. И тем, кто налоги не платил, выставим штрафные санкции", – добавил министр.

Он также рассказал, почему не проверяют базары и овощные лавки.

"Я проведу совещание с КГД, сделаю предупреждение, чтобы провели профилактику. Многие предприниматели не понимают важность вопроса. Они не понимают важности. У нас столько работников нет, чтобы ходить проверять", – заметил глава Минфина.

Напомним, в конце июля в интернете распространилась информация о запрете оплаты товаров и услуг мобильными переводами, которая вызвала ажиотаж среди населения.

Тогда мы отмечали, что основная проблема оплаты мобильным переводом заключается в том, что продавцы при этом не выдают фискальный чек покупателю и не проводят операцию через контрольно-кассовую машину (ККМ).

В итоге доход, полученный подобным образом, не облагается налогом и приносит убытки для бюджета страны – уменьшается финансирование различных программ по улучшению социальных услуг и инфраструктуры.

При этом вчера представители Комитета госдоходов объяснили, что банковские организации за период с 2024 года будут передавать данные по мобильным переводам индивидуальных предпринимателей. Под контроль подпадут граждане, получавшие мобильные переводы от 100 разных лиц, ежемесячно, в течении трех последовательных календарных месяцев.

"Обращаем внимание, что вышеуказанные изменения не затрагивают добросовестных налогоплательщиков и нацелены только на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности. То есть, физические лица, как и прежде, могут совершать и принимать мобильные переводы в своих личных целях – переводы родственникам, друзьям, помощь родителям и детям, и по другим жизненным ситуациям", – подчеркивали представители ведомства.

Также ранее мы уже рассказывали о том, чьи мобильные переводы уже проверяют в Казахстане.

Сообщалось, что на данный момент проводится обработка и анализ мобильных переводов государственных служащих, приравненных к ним лиц и их супругов.

При этом с 2024 года, помимо госслужащих, эта проверка будет проводиться в отношении работников государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругов.

С 2025 года в список проверяемых попадут индивидуальные предприниматели, руководители юридических лиц и их супруги.

С 2026 года – все остальные граждане Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2030834-zapret-mobilnyh-perevodov-v-ovoschnyh-lavkah-novyy-dlya-kazahstana-zakon-obyasnili-v-minfine/