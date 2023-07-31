Мобильные переводы: какие данные казахстанцев будут передавать налоговикам

Женщина с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанские банки начнут передавать некоторые данные индивидуальных предпринимателей в налоговые органы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале КГД.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас некоторые предприниматели получают оплату за проданный товар или услуги посредством мобильных переводов через личные счета, открытые в банках.

"Однако, данные переводы производятся без применения ККМ и POS-терминалов, а соответственно без выдачи чеков. Это является нарушением, за которое предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения, при повторном нарушении штраф составляет от 15 до 50 МРП в зависимости от субъектности налогоплательщика", – предупредили специалисты.

Так, сообщается, что налоговые органы проводят соответствующий контроль в целях вывода из тени незаконной предпринимательской деятельности.

"Банковские организации за период с 2024 года будут передавать данные по мобильным переводам индивидуальных предпринимателей. Под контроль подпадут граждане, получавшие мобильные переводы от 100 разных лиц, ежемесячно, в течении трех последовательных календарных месяцев", – отметили в КГД.

Тем не менее в Комитете госдоходов уточнили, что указанные изменения нацелены только на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности. То есть, физические лица все так же могут совершать и принимать мобильные переводы в личных целях.

Ранее мы уже рассказывали о том, чьи мобильные переводы уже проверяют в Казахстане.

Сообщалось, что на данный момент проводится обработка и анализ мобильных переводов государственных служащих, приравненных к ним лиц и их супругов.

При этом с 2024 года, помимо госслужащих, эта проверка будет проводиться в отношении работников государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругов.

С 2025 года в список проверяемых попадут индивидуальные предприниматели, руководители юридических лиц и их супруги.

С 2026 года – все остальные граждане Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2030726-kakie-dannye-budut-peredavat-nalogovym-organam-kazahstanskie-banki-s-2024-goda/