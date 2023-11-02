Когда на рынках Казахстана запретят мобильные переводы, спросили у министра торговли

Сегодня на брифинге МТИ министра Армана Шаккалиева спросили, когда на казахстанских рынках запретят мобильные переводы, и обяжут продавцов иметь кассовые аппараты, передает корреспондент NUR.KZ.

"На рынках кассовые аппараты есть, но не все их используют. У вас может быть кассовый аппарат, но вы же тоже спрашиваете: "Вам перевод или QR?" Раз перевод (продавец просит – прим. ред.) – перевод (делаете – прим. ред.). Если вы скажете, нет, дайте мне чек, QR либо в электронном виде оплату делаете, то они обязаны.

100-процентный переход на кассовые аппараты, насколько мне известно, в рамках налогового администрирования мы как раз синхронизируем со сроками модернизации – то есть в 2024-2025 годы этому будет придано большое внимание.

Поэтому в 2024-2025 году будут применены новые инструменты, в том числе камеральные. В том числе наше движение "Сапалы оним", это наши общественники, будут нам помогать выявлять места, где нет кассовых аппаратов, которые не применяют фискальные инструменты", – заявил Шаккалиев.

Он добавил, что у КГД на 2024-2025 годы, когда закончится мораторий на проверку бизнеса, также в приоритете мониторинг и контрольные мероприятия на рынках.

Кроме того, сегодня у министра Армана Шаккалиева спросили о рынке "Алтын Орда" и о том, является ли юридически его собственником Болат Назарбаев.

Напомним, в конце июля в интернете распространилась информация о запрете оплаты товаров и услуг мобильными переводами, которая вызвала ажиотаж среди населения.

Тогда мы отмечали, что основная проблема оплаты мобильным переводом заключается в том, что продавцы при этом не выдают фискальный чек покупателю и не проводят операцию через контрольно-кассовую машину (ККМ).

В итоге доход, полученный подобным образом, не облагается налогом и приносит убытки для бюджета страны – уменьшается финансирование различных программ по улучшению социальных услуг и инфраструктуры.

При этом позже представители Комитета госдоходов объяснили, что банковские организации за период с 2024 года будут передавать данные по мобильным переводам индивидуальных предпринимателей. Под контроль подпадут граждане, получавшие мобильные переводы от 100 разных лиц, ежемесячно, в течении трех последовательных календарных месяцев.

"Обращаем внимание, что вышеуказанные изменения не затрагивают добросовестных налогоплательщиков и нацелены только на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности. То есть, физические лица, как и прежде, могут совершать и принимать мобильные переводы в своих личных целях – переводы родственникам, друзьям, помощь родителям и детям, и по другим жизненным ситуациям", – подчеркивали представители ведомства.

На следующий день министр финансов Ерулан Жамаубаев высказался о новом законе о мобильных переводах и рассказал, когда власти начнут штрафовать нарушителей.