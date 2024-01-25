"120 тысяч тенге отдал – прописали на год": о "резиновых" квартирах в Астане высказались в маслихате

Секретарь маслихата Ерлан Каналимов сегодня на заседании призвал решить вопрос с пропиской казахстанцев в "резиновых" квартирах в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сколько лет подряд не решается вопрос "резиновых" квартир – как он бизнесом был, так и остается бизнесом: возле ЦОНа можете подойти и спросить. 10 тысяч тенге стоит прописка на месяц, 120 тысяч тенге отдал – на год тебя прописали. Все", – заявил секретарь маслихата Астаны Ерлан Каналимов.

По его словам, все об этой ситуации знают, но никто не предлагает решений этой проблемы.

"Какие мы меры принимаем для решения этих вопросов? Никто не занимается. В основном прописываются в многоквартирных жилых домах. Но если люди прописывают, то пусть оплачивают за них. Тоже говорили об этом. Но никто не хочет принимать меры. Значит, выгодно. Эта инициатива должна исходить от МВД", – считает он.

Еще одна проблема – люди, прописанные в административных зданиях и офисах.

"Есть до сих пор люди, которые там прописаны. Кто меры принимает по их выписке? Их горы. Мы по адресному регистру тоже смотрим, в административных зданиях очень много прописанных людей – это когда сверка идет в рамках электоральной кампании, например, в прошлом году сверку делали, вышло почти 60 тысяч человек по этому вопросу. Надо смотреть", – призвал секретарь столичного маслихата.

Отметим, согласно информации на сайте Бюро нацстатистики, численность населения Астаны на 1 декабря 2023 года составила 1 423 726 человек.

Ограничение въезда в Астану

В конце июня 2023 года аким Астаны Женис Касымбек рассказал, могут ли власти ограничить миграцию в Астану, чтобы контролировать рост населения города. Он подчеркивал, что город должен быть готов к приему новых жителей.

В августе начальник УМС ДП города Астаны Ербол Махметов рассказал, могут ли иностранцам запретить въезд в столицу на фоне дефицита воды. Но позже в комитете миграции сообщили, что действительно рассматривают меры по ограничению миграционного потока в столицу. Однако конкретные предложения пока не озвучены.

В конце лета экс-глава Минтруда Тамара Дуйсенова рассказала, почему возник вопрос об ограничении миграции в Астану. Также она сообщила, кому могут ограничить въезд в столицу.

Кроме того, Тамара Дуйсенова рассказала, какие нормы в части миграции хотят усилить в столице.

Также столичный маслихат разработал проект правил регулирования миграции в столице.