Облегчить процедуру банкротства в Казахстане предложили в Минфине

Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на парламентских слушаниях предложил пересмотреть процедуру банкротства физических лиц в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Жамаубаев сообщил, что сегодня банкротами признаны около 5,6 тысячи граждан - сумма их долгов составляет более 8 млрд тенге.

Еще по 55 тысячам заявлений установлены несоответствия критериям процедуры банкротства из-за наличия имущества, несоответствия должника по сумме долга и сроку неплатежа, а также отсутствия урегулирования долга с кредитором.

"В суды за применением процедуры судебного банкротства и восстановления платежеспособности обратилось более 1200 граждан, вынесено более 35 решений о банкротстве", - указал Жамаубаев.

Однако, добавил он, отдельные должники не могут применить процедуру банкротства в силу имеющихся барьеров. В связи с этим глава Минфина предложил ввести следующие нормы:

расширить перечень финансовых организаций, подпадающих под внесудебное банкротство;

освободить гражданина от обязанности прилагать дополнительные документы к заявлению о применении внесудебного банкротства;

исключить из оснований для применения процедуры восстановления платежеспособности факт отсутствия погашения перед кредиторами в течение 12 месяцев;

снять запрет на выезд должника за пределы страны после утверждения плана восстановления платежеспособности.

Что нужно знать про внесудебное банкротство

30 декабря 2022 года президент Казахстана подписал закон о банкротстве физлиц в Казахстане.

3 марта 2023 года стартовал прием заявок на банкротство.

Согласно закону, казахстанцы могут прибегнуть к трем процедурам:

внесудебное банкротство;

судебное банкротство;

восстановление платежеспособности.

Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторскими агентствами при следующих условиях:

долг перед вышеперечисленными кредиторами не превышает 1 600 месячных расчетных показателей (МРП), что в 2023 году составляет 5,5 миллиона тенге;

отсутствуют погашения по соответствующим обязательствам в течение 12 последовательных месяцев на дату подачи заявления;

отсутствует зарегистрированное имущество, в том числе находящееся в общей собственности;

проведено урегулирование с банком просроченной задолженности;

банкротство не применялось в течение семи лет.

Должник может подать заявление на внесудебное банкротство через портал "Электронного правительства" (www.egov.kz) с помощью ЭЦП. К заявлению нужно приложить: