Облегчить процедуру банкротства в Казахстане предложили в Минфине
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Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на парламентских слушаниях предложил пересмотреть процедуру банкротства физических лиц в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.
Жамаубаев сообщил, что сегодня банкротами признаны около 5,6 тысячи граждан - сумма их долгов составляет более 8 млрд тенге.
Еще по 55 тысячам заявлений установлены несоответствия критериям процедуры банкротства из-за наличия имущества, несоответствия должника по сумме долга и сроку неплатежа, а также отсутствия урегулирования долга с кредитором.
"В суды за применением процедуры судебного банкротства и восстановления платежеспособности обратилось более 1200 граждан, вынесено более 35 решений о банкротстве", - указал Жамаубаев.
Однако, добавил он, отдельные должники не могут применить процедуру банкротства в силу имеющихся барьеров. В связи с этим глава Минфина предложил ввести следующие нормы:
- расширить перечень финансовых организаций, подпадающих под внесудебное банкротство;
- освободить гражданина от обязанности прилагать дополнительные документы к заявлению о применении внесудебного банкротства;
- исключить из оснований для применения процедуры восстановления платежеспособности факт отсутствия погашения перед кредиторами в течение 12 месяцев;
- снять запрет на выезд должника за пределы страны после утверждения плана восстановления платежеспособности.
Что нужно знать про внесудебное банкротство
30 декабря 2022 года президент Казахстана подписал закон о банкротстве физлиц в Казахстане.
3 марта 2023 года стартовал прием заявок на банкротство.
Согласно закону, казахстанцы могут прибегнуть к трем процедурам:
- внесудебное банкротство;
- судебное банкротство;
- восстановление платежеспособности.
Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторскими агентствами при следующих условиях:
- долг перед вышеперечисленными кредиторами не превышает 1 600 месячных расчетных показателей (МРП), что в 2023 году составляет 5,5 миллиона тенге;
- отсутствуют погашения по соответствующим обязательствам в течение 12 последовательных месяцев на дату подачи заявления;
- отсутствует зарегистрированное имущество, в том числе находящееся в общей собственности;
- проведено урегулирование с банком просроченной задолженности;
- банкротство не применялось в течение семи лет.
Должник может подать заявление на внесудебное банкротство через портал "Электронного правительства" (www.egov.kz) с помощью ЭЦП. К заявлению нужно приложить:
- список кредиторов (кому должны) - с указанием их наименования, суммы задолженности, места нахождения;
- копию документа, подтверждающего принятие должником мер по проведению урегулирования и (или) взыскания задолженности по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041859-oblegchit-protseduru-bankrotstva-v-kazahstane-predlozhili-v-minfine/