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30 лет независимости Казахстана

Облегчить процедуру банкротства в Казахстане предложили в Минфине

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Крупные купюры тенге в нагрудном кармане у мужчины
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на парламентских слушаниях предложил пересмотреть процедуру банкротства физических лиц в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Жамаубаев сообщил, что сегодня банкротами признаны около 5,6 тысячи граждан - сумма их долгов составляет более 8 млрд тенге.

Еще по 55 тысячам заявлений установлены несоответствия критериям процедуры банкротства из-за наличия имущества, несоответствия должника по сумме долга и сроку неплатежа, а также отсутствия урегулирования долга с кредитором.

"В суды за применением процедуры судебного банкротства и восстановления платежеспособности обратилось более 1200 граждан, вынесено более 35 решений о банкротстве", - указал Жамаубаев.

Однако, добавил он, отдельные должники не могут применить процедуру банкротства в силу имеющихся барьеров. В связи с этим глава Минфина предложил ввести следующие нормы:

  • расширить перечень финансовых организаций, подпадающих под внесудебное банкротство;
  • освободить гражданина от обязанности прилагать дополнительные документы к заявлению о применении внесудебного банкротства;
  • исключить из оснований для применения процедуры восстановления платежеспособности факт отсутствия погашения перед кредиторами в течение 12 месяцев;
  • снять запрет на выезд должника за пределы страны после утверждения плана восстановления платежеспособности.

Что нужно знать про внесудебное банкротство

30 декабря 2022 года президент Казахстана подписал закон о банкротстве физлиц в Казахстане.

3 марта 2023 года стартовал прием заявок на банкротство.

Согласно закону, казахстанцы могут прибегнуть к трем процедурам:

  • внесудебное банкротство;
  • судебное банкротство;
  • восстановление платежеспособности.

Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторскими агентствами при следующих условиях:

  • долг перед вышеперечисленными кредиторами не превышает 1 600 месячных расчетных показателей (МРП), что в 2023 году составляет 5,5 миллиона тенге;
  • отсутствуют погашения по соответствующим обязательствам в течение 12 последовательных месяцев на дату подачи заявления;
  • отсутствует зарегистрированное имущество, в том числе находящееся в общей собственности;
  • проведено урегулирование с банком просроченной задолженности;
  • банкротство не применялось в течение семи лет.

Должник может подать заявление на внесудебное банкротство через портал "Электронного правительства" (www.egov.kz) с помощью ЭЦП. К заявлению нужно приложить:

  • список кредиторов (кому должны) - с указанием их наименования, суммы задолженности, места нахождения;
  • копию документа, подтверждающего принятие должником мер по проведению урегулирования и (или) взыскания задолженности по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041859-oblegchit-protseduru-bankrotstva-v-kazahstane-predlozhili-v-minfine/

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