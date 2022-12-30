Институт банкротства физлиц введен в Казахстане. Токаев подписал закон

Кошелек. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о банкротстве физлиц в Казахстане, а также ряд документов, вносящих изменения в законодательные акты РК по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Кроме того, главой государства был подписан Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан Республики Казахстан".

Также Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан Республики Казахстан".

Напомним, что вчера сенат парламента одобрил проект закона о банкротстве физлиц в РК.

Сообщалось, что предлагается ввести три процедуры:

внесудебное банкротство;

судебное банкротство;

восстановление платежеспособности.

Внесудебное банкротство можно будет применить исключительно по долгам перед банками, МФО и коллекторскими агентствами в случае, если долг перед ними не превышает 4,9 млн тенге, или 1600 МРП. При этом должно отсутствовать имущество, в том числе имущество, находящееся в общей собственности. Также с момента последней процедуры банкротства должно будет пройти 7 лет.

По долгам свыше 4,9 млн тенге и по остальным видам долгов граждане смогут применить судебное банкротство.

Восстановление платежеспособности предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов до 5 лет при наличии стабильного дохода. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде.

Банкротство, как пишет сайт Doingbusiness.kz, это признанная решением суда несостоятельность должника, являющаяся основанием для ликвидации долга.

Ранее в Казахстане банкротами могли быть признаны только индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2003808-tokaev-podpisal-zakon-o-bankrotstve-fizlits/