Сколько алматинцев смогут объявить себя банкротами

Монеты тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Через два месяца в Казахстане вступит в силу новый закон о банкротстве. Пройти эту процедуру в том числе смогут более двухсот тысяч алматинцев. В каких случаях можно объявить себя банкротом и куда для этого нужно будет обращаться, рассказали в Департаменте государственных доходов (ДГД) по городу Алматы.

Закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан» был подписан 30 декабря 2022 года и должен вступить в силу по истечении 60 календарных дней со дня его первого официального опубликования (1 января), то есть в марте 2023 года.

Между тем, как сообщает пресс-служба алматинского ДГД, заявление на банкротство смогут подать более 214 тыс. физических лиц, живущих в Алматы и имеющих долги.

При этом предусмотрено три вида процедур: внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности.

Внесудебное банкротство

Первую процедуру можно применить исключительно по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторскими агентствами, при следующих условиях:

долг перед вышеперечисленными кредиторами не превышает 1 600 месячных расчетных показателя (МРП), что в 2023 году составляет 5,5 миллиона тенге; отсутствуют погашения по соответствующим обязательствам в течение 12 последовательных месяцев на дату подачи заявления; отсутствует зарегистрированное имущество, в том числе находящееся в общей собственности; проведено урегулирование с банком просроченной задолженности; банкротство не применялось в течение семи лет.

Пустой кошелек. Иллюстративное фото: Doucefleur/Getty Images

Судебное банкротство

Физлица смогут применить данную процедуру по кредитам перед банками, МФО и коллекторскими агентствами, размер которых превышает 1 600 МРП, а также по остальным видам долгов.

Целью судебного банкротства является максимальное удовлетворение требования кредиторов за счет имущественной массы банкрота.

Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет вправе его изъять в ходе судебного банкротства. А если единственное жилье не является залогом, кредиторы не смогут на него претендовать.

Оставшаяся непогашенная сумма подлежит списанию при условии отсутствия признаков недобросовестности должника (сокрытие имущества или информации о нем, предоставление ложной информации и так далее).

Процедуру судебного банкротства будут осуществлять финансовые управляющие, чьи услуги являются платными. Принимая это во внимание, законопроектом предусмотрена оплата за счет государства лицам, относящимся к социально уязвимым слоям населения, у которых отсутствует имущество.

Что дает банкротство

С момента применения внесудебного и судебного банкротства сроки долговых обязательств банкрота считаются истекшими, его кредиторам запрещается требовать от должника исполнения обязательств, на его долги прекращают начисляться неустойки и вознаграждения, а также приостанавливается исполнение решения судов о взыскании долга.

Калькулятор. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Вместе с тем есть и негативные последствия. В частности, банкроту в течение пяти лет будет запрещено брать кредиты (кроме получения микрокредитов ломбардов), в том числе он не сможет становиться гарантом и поручителем.

В течение трех лет после прохождения процедуры также будет проводиться мониторинг финансового состояния банкрота. А повторное банкротство возможно только через семь лет.

Восстановление платежеспособности

Третья процедура предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов на срок до пяти лет при наличии стабильного дохода.

План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде.

Преимуществом восстановления платежеспособности является то, что после него человек не обретает статус «банкрот», следовательно, на него не распространяются вышеуказанные последствия.

Куда обращаться

Все три процедуры инициируются только самим должником, то есть кредитор не имеет права подавать на банкротство должника.

Заявление о банкротстве должник сможет направить через мобильное приложение «E-salyg Azamat», портал "Электронного правительства" и информационные системы центров обслуживания населения (ЦОН).

При этом будет проводиться автоматическая сверка с данными заинтересованных государственных и иных органов на предмет соответствия должника входным критериям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2004114-skolko-almatintsev-smogut-obyavit-sebya-bankrotami/