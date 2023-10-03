Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстанцы просят списать долги на миллиарды тенге

Опубликовано:

Женщина считает деньги.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане многие граждане с долгами приняли решение пройти процедуру банкротства. Общая сумма задолженности, которую могут списать, превысила 110 млрд тенге. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

С 3 марта 2023 года у казахстанцев с долгами появилась возможность пройти процедуру банкротства, если у них нет возможности обслуживать свои обязательства.

При этом, если размер задолженности перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами составляет не более 1 600 МРП (5 520 000 тенге в 2023 году) и у человека нет имущества, то он может пройти внесудебную процедуру банкротства. При наличии других видов долгов и имущества гражданин может рассчитывать на судебную процедуру.

Списки первых должников, которые прошли процедуру внесудебного банкротства появились 4 сентября текущего года, а за первую неделю их количество превысило 1 300 человек. Тех, кто прошел судебное банкротство за это время набралось меньше – всего 27 человек.

Однако с каждым днем банкротов в стране становится все больше. Как рассказали в пресс-службе АО "Информационно-учетный центр" Министерства финансов РК, по состоянию на 28 сентября казахстанцами подано более 67 тыс. заявок на внесудебное банкротство и более 1 тыс. исковых заявлений на судебное. Всего же за семь месяцев действия механизма банкротами были признаны 3 768 заявителя.

Больше всего заявлений на банкротство подали жители Туркестанской и Алматинской областей – 8 848 и 7 122 заявления соответственно. Меньше всего желающих пройти процедуру банкротства оказалось в области Ұлытау – всего 558 человек.

Общая сумма задолженности, от которой хотят избавиться казахстанцы, подавшие заявления, составила почти 111 млрд тенге.

Стоит отметить, что процедура банкротства в Казахстане не означает просто "прощение" всех долгов. Вместе со списанными кредитами и задолженностями на казахстанца накладывают значительные ограничения, которые могут сильно помешать вести активную финансовую жизнь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2039345-kazahstantsy-prosyat-spisat-dolgi-na-milliardy-tenge/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.