Казахстанцы просят списать долги на миллиарды тенге

В Казахстане многие граждане с долгами приняли решение пройти процедуру банкротства. Общая сумма задолженности, которую могут списать, превысила 110 млрд тенге. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

С 3 марта 2023 года у казахстанцев с долгами появилась возможность пройти процедуру банкротства, если у них нет возможности обслуживать свои обязательства.

При этом, если размер задолженности перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами составляет не более 1 600 МРП (5 520 000 тенге в 2023 году) и у человека нет имущества, то он может пройти внесудебную процедуру банкротства. При наличии других видов долгов и имущества гражданин может рассчитывать на судебную процедуру.

Списки первых должников, которые прошли процедуру внесудебного банкротства появились 4 сентября текущего года, а за первую неделю их количество превысило 1 300 человек. Тех, кто прошел судебное банкротство за это время набралось меньше – всего 27 человек.

Однако с каждым днем банкротов в стране становится все больше. Как рассказали в пресс-службе АО "Информационно-учетный центр" Министерства финансов РК, по состоянию на 28 сентября казахстанцами подано более 67 тыс. заявок на внесудебное банкротство и более 1 тыс. исковых заявлений на судебное. Всего же за семь месяцев действия механизма банкротами были признаны 3 768 заявителя.

Больше всего заявлений на банкротство подали жители Туркестанской и Алматинской областей – 8 848 и 7 122 заявления соответственно. Меньше всего желающих пройти процедуру банкротства оказалось в области Ұлытау – всего 558 человек.

Общая сумма задолженности, от которой хотят избавиться казахстанцы, подавшие заявления, составила почти 111 млрд тенге.

Стоит отметить, что процедура банкротства в Казахстане не означает просто "прощение" всех долгов. Вместе со списанными кредитами и задолженностями на казахстанца накладывают значительные ограничения, которые могут сильно помешать вести активную финансовую жизнь.