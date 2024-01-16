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"Они такие же люди": Аймагамбетов вступился за учителей, уволенных после похода на шоу трансвеститов

Опубликовано:

Асхат Аймагамбетов
Асхат Аймагамбетов. Кадр из видео: youtube.com/@newsKTK

Депутат мажилиса Асхат Аймагаметов высказался о недавнем инциденте в Кызылорде – учителям школы пришлось уволиться после посещения шоу трансвеститов во время отпуска, передает сайт телеканала КТК.

Ранее в Кызылорде несколько учителей общеобразовательной школы решили уволиться по собственному желанию после посещения шоу трансвеститов во время отдыха в Турции. Появившиеся в соцсетях видео вызвали возмущения у их коллег и родителей. Директору школы пришлось даже собирать педсовет.

В областном управлении образования телеканалу заявили, что причинами ухода учителей стали якобы не кадры из клуба. Сообщается, что две учительницы вовремя не вернулись из отпуска. Сами педагоги скандал не комментировали.

Экс-министр просвещения и ныне депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов заявил, что у учителей есть своя личная жизнь, а в данном инциденте необходимо вначале разобраться.

"Педагоги – это такие же граждане, как все мы. И никто не может быть ограничен в своих правах. Поэтому мы должны здесь, понимаете, четко дифференцировать требования к педагогам. Конечно, высокие требования – это само собой. Но мы должны понимать, что они такие же граждане. И здесь необходимо конкретно разобраться в случае, посмотреть, в чем в данном случае и их вина", – прокомментировал скандал мажилисмен.

Источник: КТК

Добавим, в ноябре прошлого года в одной из школ Актау разгорелся скандал – учительницу с 34-летним стажем уволили посреди учебного года. За педагога вступились ученики, после чего ее восстановили в должности.

В декабре в Алматинской области учительницу младших классов обвинили в жестоком обращении с ребенком. После обнародования видео с камер наблюдения на нее было заведено уголовное дело.

А в Уральске учителя физкультуры обвинили в избиении шестиклассника. Позже стало известно, что педагога уволили, по данному факту также возбудили уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055862-oni-takie-zhe-lyudi-aymagambetov-vstupilsya-za-uchiteley-uvolennyh-posle-pohoda-na-shou-transvestitov/

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