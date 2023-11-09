Скандал разгорелся в одной из школ Актау после увольнения учителя с 34-летним стажем

Преподавательницу одной из школ в Актау уволили посреди учебного года. После этого возмущенные ученики, а также их родители начали писать жалобы в органы, передает Lada.kz.

Как рассказывают учащиеся одной из школ в Актау и родители, их классного руководителя и учителя биологии с 34-летним стажем Дроздову Наталью Викторовну уволили незаконно.

"Наталья Викторовна является представителем учительской династии. За время своей работы показала очень высокие результаты и достижения своих учеников. Среди ее учащихся есть победители республиканских олимпиад, победители областных и городских олимпиад и конкурсов по научным проектам", – утверждают родители детей.

По информации портала, причиной увольнения стало отсутствие педагога на рабочем месте (пункт 8 статьи 52 Трудового кодекса).

Сама Наталья Викторовна сообщила порталу, что до своего увольнения писала два заявления – на отпуск и на отгулы.

"Ранее я написала два заявления: на отпуск без сохранения заработной платы и на отгулы (согласно приказу директора школы за №148 ЖК от 5 сентября 2022 года) с 30 октября до 3 ноября. Заявление зарегистрировано входящим документом под № 01–30/8 от 23 октября 2023 года. Директор согласился подписать на отгулы (аудиозапись есть).

2 ноября, соответственно, когда меня официально не было в школе, исполняющий обязанности директора составила акты, что я отсутствую на работе. Директор школы в настоящее время находится в отпуске. В результате меня уволили по статье", – цитирует портал преподавательницу.

По ее словам, причиной конфликта могло стать то, что она обращается во все инстанции, добиваясь справедливой оплаты труда учителей. Как утверждает женщина, им не выплатили полностью заработную плату за каникулярное время.

Родители учеников сообщили, что написали жалобы в управление и городской отдел образования. А если вопрос по поводу увольнения Дроздовой останется нерешенным, то они обратятся в Министерство науки и высшего образования.

"Наталья Викторовна должна быть восстановлена и быть на рабочем месте! А ведь надо отметить, что она просто женщина, на руках которой мама-инвалид и дочь второкурсница. Наталья Викторовна – единственный работающий человек в семье", – заявили родители порталу.

Происходящее прокомментировали в отделе образования города

"По данному вопросу при отделе образования Актау была создана комиссия. По решению комиссии сила приказа об увольнении отменена и принято решение о восстановлении в работе педагога", – гласит сообщение органа.

Ранее мы писали, что столичная школа задолжала своим работникам зарплаты на более 41 млн тенге. После вмешательства прокуратуры деньги сотрудникам были выплачены.

Добавим, согласно пункту 8 статьи 52 Трудового кодекса, одним из оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя может быть отсутствие работника на работе без уважительной причины в течение трех и более часов подряд за один рабочий день (рабочую смену).