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Физрука обвинили в избиении ребенка, уволили из школы и завели на него дело в Уральске

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Урок физкультуры
Урок физкультуры. Иллюстративное фото: Drazen Zigic/Getty Images

В Уральске учителя физкультуры обвинили в избиении шестиклассника. Позже стало известно, что педагога уволили, а полиция возбудила уголовное дело по данному факту.

Изначально об инциденте сообщил общественник и журналист Лукпан Ахмедьяров на своей странице в Facebook. Он написал, что в одной из школ города учитель физкультуры побил ученика шестого класса.

Позже под постом появился комментарий уполномоченного по правам ребенка в Казахстане Динары Закиевой. Она сообщила, что педагога уволили, а полиция возбудила уголовное дело по статье 140 УК РК.

Инцидент прокомментировали изданию "Мой город" в самой школе.

"Подробности выясняют. Учитель физкультуры говорит, что встряхнул ученика за плечи. Возможно, в это время нечаянно задел. Ученика воспитывает тетя. Ребенок хороший, активный, веселый, не скрытный, участвует в олимпиадах. Я сама преподаю в этом классе. Возможно, инцидент спровоцировали дети, во всем разберутся", — рассказала директор школы.

В полиции журналистам подтвердили информацию о возбуждении дела.

"На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, руководство управления полиции Уральска, инспекторы по делам несовершеннолетних.

Устанавливаются все обстоятельства инцидента, назначена судебная медицинская экспертиза", — заявили в правоохранительных органах.

Отметим, что, согласно статье 140 Уголовного кодекса РК, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним, наказывается штрафом в размере до 160 МРП (552 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2048093-fizruka-obvinili-v-izbienii-rebenka-uvolili-iz-shkoly-i-zaveli-na-nego-delo-v-uralske/

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