Уволенную учительницу восстановили в должности в Актау: ученики встретили ее с цветами

В Актау разгорелся скандал из-за увольнения учительницы биологии. После жалоб учеников и их родителей педагога вернули в школу. Сегодня ее встретили с плакатами и цветами, передает Lada.kz.

Сегодня уволенная ранее учительница биологии школы №1 в Актау Дроздова Наталья Викторовна вернулась на работу.

По данным городского отдела образования, вчера ее официально восстановили в должности.

"Согласно приказу №317 ЖҚ от 14 ноября 2023 года КГУ "Общеобразовательная школа №1" отдела образования по городу Актау учитель биологии Дроздова Н. В. приступит к своей работе. Также в отношении исполняющего обязанности директора данной школы будут приняты дисциплинарные меры", – заявили в отделе образования

Утром школьники встретили ее с цветами и плакатами при входе в школу. Судя по опубликованным кадрам, женщина не смогла сдержать слез и поблагодарила детей за поддержку.

Напомним, об увольнении учителя биологии с 34-летним стажем Дроздовой Натальи Викторовны стало известно на прошлой неделе, однако по словам родителей и учеников, это было сделано незаконно.

Официальной причиной увольнения стало отсутствие педагога на рабочем месте, но сама Наталья Викторовна сообщила что до своего увольнения писала два заявления – на отпуск и на отгулы.

Сама учительница заявила, что, по ее мнению, причиной конфликта могло стать то, что она обращается во все инстанции, добиваясь справедливой оплаты труда учителей. Как утверждает женщина, им не выплатили полностью заработную плату за каникулярное время. Данную ситуацию рассмотрела комиссия и приняла решение о восстановлении учителя в должности.

Вчера стало известно, что школьники записали видеообращение к Касым-Жомарту Токаеву, в котором попросили провести в школе проверку и восстановить уволенного учителя биологии в должности.