"Не пихнула, а бумажку дала": учителя уволили в Талгаре после скандального видео

В Алматинской области учительницу младших классов обвинили в жестоком обращении с ребенком. После обнародования видео с камер наблюдения на нее было заведено уголовное дело. Стали известны новые подробности инцидента, передает телеканал КТК.

По словам матери пострадавшего ребенка, сын рассказал ей, что учитель его сильно толкнула, он упал и ударился головой.

"Учительница, насколько вы видите на видео, вообще не хочет признавать своей вины, и она утверждает, что мой ребенок – он актер, и все дети – актеры и актрисы в этом классе. Что он специально отлетает на такое большое расстояние от учителя, он супермен", - поделилась женщина.

Общественный резонанс привел к тому, что инцидентом заинтересовались в Министерстве просвещения. После публикации скандального видео в соцсетях педагога уволили. Завуч тоже сменила место работы, а мать перевела ребенка в другую школу.

Источник: КТК

Напомним, ранее в Сети появилось видео, снятое в одной из частных школ в Талгаре.

На кадрах можно было увидеть, как проходит урок в учебном заведении. Учитель разговаривает с ребенком в грубых тонах и отчитывает его за плохо решенную задачу. В какой-то момент она его толкает, мальчик падает на пол.

"Вы что вообще бестолковые? Вставай, не валяйся! Я тебя не пихнула, я тебе бумажку дала. Актриса, блин, и актеры, это какой-то кошмар, блин", - возмущается педагог.

В прокуратуре Алматинской области пояснили, что по данному факту полиция проводит расследование по ч.2 ст.140 УК РК.

Отметим, что в соответствии с вышеуказанной статьей неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним, наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей (до 552 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.