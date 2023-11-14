Скандал с увольнением учительницы в Актау: школьники записали обращение к Токаеву

История с увольнением учительницы школы №1 в Актау получила свое продолжение - теперь за педагога вступились ученики. Дети записали видеообращение к президенту страны, передает издание Lada.

В Сети было опубликовано обращение учащихся данной школы к Касым-Жомарту Токаеву и руководству Министерства образования и науки РК с требованием восстановить уволенного учителя биологии в должности.

"Мы просим провести проверку в нашей школе. Мы выступаем с целью поддержать учителя и наших родителей. Мы хотим, чтобы администрации школы пояснила нам, насколько законно уволен один из лучших педагогов нашей школы. Мы просим восстановить в должности уволенного учителя Наталью Викторовну Дроздову", - заявили школьники.

Корреспонденты издания связались с педагогом, чтобы разобраться в ситуации, так как накануне сообщалось, что ей вручили уведомление о восстановлении на работу.

Наталья Викторовна сообщила, что ее так и не восстановили в должности, несмотря на вышедший приказ отдела образования.

"Сегодня утром я пришла в школу с намерением получить приказ о восстановлении на работу, однако исполняющий обязанности директора отказалась предоставить мне документ. Она ссылается на то, что приказ был оформлен неправильно, и поэтому вопрос о моем восстановлении на должности не рассматривается", - сообщила педагог.

За восстановление Дроздовой в должности также выступают и родители учеников - они возмущены происходящим в учебном заведении.

"В школе происходит произвол, исполняющий обязанности директора игнорирует указания вышестоящего органа - приказ отдела образования о восстановлении учителя на работу. Директор, находясь в отпуске, по-прежнему не отозван, несмотря на проводящуюся прокурорскую проверку в школе", - заявили родители.

Они уже написали жалобу в Антикоррупционное ведомство, прокуратуру региона и другие госорганы.

Напомним, что скандал разгорелся в одной из школ Актау после увольнения учителя с 34-летним стажем. По словам родителей и учеников, это было сделано незаконно.

Причиной увольнения стало отсутствие педагога на рабочем месте, однако сама Наталья Викторовна сообщила что до своего увольнения писала два заявления – на отпуск и на отгулы.

Сама учительница считает, что причиной конфликта могло стать то, что она обращается во все инстанции, добиваясь справедливой оплаты труда учителей. Как утверждает женщина, им не выплатили полностью заработную плату за каникулярное время.

Данную ситуацию рассмотрела комиссия и приняла решение о восстановлении учителя в должности.