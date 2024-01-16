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Два кызылординских учителя лишились работы после похода в клуб с трансвеститами в Турции

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Группа людей веселится в ночном клубе
Ночной клуб. Иллюстративное фото: Flashpop / Getty Images

В Сети появилась информация о том, что два учителя из Кызылординской области посетили клуб с трансвеститами в Турции. После этого случая и резонанса педагоги уволились. Ситуацию прокомментировали в управлении образования региона и Министерстве просвещения РК, передает NUR.KZ.

В Сети появилась информация о том, что два учителя из сельской школы Кармакшинского района Кызылординской области посетили ночной клуб с трансвеститами в Турции. Видео появилось в Instagram.

Такое поведение педагогов вызвало недовольство родителей учащихся.

Об инциденте в своем официальном аккаунте в Facebook высказался председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК Ернур Дауенов.

"Соблюдение этических норм должно быть привычным характером поведения и деятельности педагогов. К сожалению, в интернете появляются факты несоблюдения педагогами указанных принципов.

Публикации в социальных сетях двух учителей из Кызылординской области, отдыхающих в ночном клубе Турции во время зимних каникул, вызвали недовольство родительской общественности. Педагоги освобождены от занимаемой должности", - сообщил Ернур Дауенов.

Также ситуацию прокомментировали в управлении образования региона. Оказалось, что педагоги были уволены не из-за пребывания в ночном клубе, а по причине отсутствия на рабочем месте.

"Учителя, работавшие в школе-лицее №250 Кармакшинского района Кызылординской области, кроме дней неоплачиваемого отпуска, в промежутках 2-5 рабочих дней, по неизвестным причинам без предупреждения отсутствовали на работе. Поэтому доводим до сведения, что в соответствии с п.5 ст.49 Трудового кодекса РК они уволены по собственному желанию", - сообщили в пресс-служба ведомства.

Напомним, в декабре прошлого года в Алматинской области учительницу младших классов обвинили в жестоком обращении с ребенком. После обнародования видео с камер наблюдения на нее было заведено уголовное дело.

Общественный резонанс привел к тому, что инцидентом заинтересовались в Министерстве просвещения. Педагога уволили из частной школы. Завуч также сменила место работы.

В ноябре скандал разгорелся вокруг одной из школ Павлодара. Выяснилось, что два четвероклассника склоняли к сексуальным действиям второклассника. По итогам служебного расследования директора учебного заведения, завуча по воспитательной работе, социального педагога, психолога и классных руководителей привлекли к административной ответственности.

Год назад управление образования Астаны провело служебное расследование в одной из столичных школ после жалобы родителей. По его итогам был уволен учитель физкультуры за несоответствие его методов работы педагогической этике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055799-dva-kyzylordinskih-uchitelya-lishilis-raboty-posle-pohoda-v-klub-s-transvestitami-v-turtsii/

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