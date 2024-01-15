Как будут наводить порядок на рынке "Алтын Орда", рассказали в Минторговли

В Министерстве торговли и интеграции Казахстана рассказали, как планируется навести порядок на рынке "Алтын Орда", передает корреспондент NUR.KZ.

Так, в Минторговли сообщают, что с декабря 2023 года на 6 въездах территории рынка "Алтын орда" были установлены автоматические шлагбаумы с QR-кодами и 6 POS-терминалов в павильонах для оплаты за въезд на территорию рынка.

Также запущен информационный сайт по цифровизации рынка altynordaresmi.kz, где граждане смогут узнавать информацию о количестве свободных торговых мест, их площади, стоимости аренды, а также информацию об условиях договора аренды, а также о порядке и основаниях для его расторжения.

"Для получения обратной связи со стороны руководства рынка внедрена возможность подачи онлайн-жалобы и внесения предложения.

Необходимо отметить, что вышеуказанные меры принимаются для обеспечения прозрачности деятельности рынка и увеличения поступлений налоговых платежей в бюджет", - рассказали в Минторговли.

Напомним, ранее на рынке случился скандал - торговцы заявили, что вложили более 1,5 млрд тенге в строительство нового павильона, но ничего не получили. Однако юрист рынка заявил, что всем, кого признали потерпевшими, дадут бутики.

В феврале 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил навести порядок в деятельности "Алтын Орды", а в апреле того же года в акимате Алматинской области заявили, что нет ни одного закона, который не был бы нарушен на этом рынке.

В мае того же года Комитет государственных доходов МФ РК провел контрольные мероприятия. В результате проверки в бюджет было уплачено налогов на сумму 1,5 млрд тенге.

В августе прошлого года сотрудники ДГД по Алматинской области выявили новые нарушения на рынке "Алтын Орда". А в ноябре больше 50 торговцев заявили о поборах и избиениях.