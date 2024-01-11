Поезд отправят на помощь людям, застрявшим на одной из казахстанских трасс

Из-за погодных условий на трассе Караганды – Темиртау ввели ограничения для транспорта. В связи с этим всех желающих будут перевозить до места назначения на поезде, передает NUR.KZ со ссылкой на КТЖ.

Как сообщили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы", на автомобильной трассе Караганды – Темиртау введено ограничение из-за погодных условий. В связи с этим со станции Караганды будет осуществляться бесплатная посадка пассажиров до станции Темиртау на поезде №6869 Акадыр – Темиртау.

Казахстанцев попросили по возможности воздержаться от выездов в такую погоду.

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Несколько дней назад на четырех участках дорог в Акмолинской области из-за ухудшавшейся погоды закрыли движение. Граждан, которые не могли выехать другим транспортом, решили вывозить на поездах.

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