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Поезд отправят на помощь людям, застрявшим на одной из казахстанских трасс

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Поезд зимой
Поезд. Иллюстративное фото: Sergey Kucherov / Getty Images

Из-за погодных условий на трассе Караганды – Темиртау ввели ограничения для транспорта. В связи с этим всех желающих будут перевозить до места назначения на поезде, передает NUR.KZ со ссылкой на КТЖ.

Как сообщили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы", на автомобильной трассе Караганды – Темиртау введено ограничение из-за погодных условий. В связи с этим со станции Караганды будет осуществляться бесплатная посадка пассажиров до станции Темиртау на поезде №6869 Акадыр – Темиртау.

Казахстанцев попросили по возможности воздержаться от выездов в такую погоду.

Также, справочную информацию можно получить по бесплатному номеру 1433 и через Telegram-бот KTZH_PP_BOT.

Несколько дней назад на четырех участках дорог в Акмолинской области из-за ухудшавшейся погоды закрыли движение. Граждан, которые не могли выехать другим транспортом, решили вывозить на поездах.

Между тем после небольшого затишья на северные и центральные регионы Казахстана снова обрушилась непогода. В регионах закрывают трассы. Случилось несколько массовых ДТП. Из-за сильных морозов школьников Костанайской области, Экибастуза, Семея, Алтая и Павлодара перевели на дистанционный формат обучения.

Вчера из-за шквального ветра снесло главные новогодние елки в Семее и Павлодаре. Также добавим, что в Алматы и Шымкенте синоптики пообещали сегодня снегопад.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054929-grazhdan-zastryavshih-na-odnoy-iz-kazahstanskih-trass-besplatno-dovezut-na-poezde/

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