Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

В каких городах Казахстана школьники сегодня будут учиться дистанционно

Опубликовано:

Дети идут в школу
Школьники. Иллюстративное фото: Getty images / Imgorthand

Сегодня, 11 января, в нескольких областях Казахстана учеников школ и колледжей перевели на дистанционный формат обучения в связи с непогодой.

В Костанайской области из-за сильных морозов до минус 33 градусов учащиеся первой смены с 0 по 11 класс переводятся на онлайн-формат обучения, об этом сообщают "Костанайские новости".

Отдел образования города Павлодар информирует о том, что в связи с ухудшением погодных условий учащиеся 0-11 классов и студенты 1-2 курсов колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения.

В Экибастузе учащиеся 0-11 классов и студенты 1-2 курсов колледжей (на базе 9 класса) первой смены переводятся на дистанционный формат обучения, также сообщает городской отдел образования.

В Семее также отменяются занятия в 0-11 классах первой смены, об этом говорится на сайте городского отдела образования.

В городе Алтай в связи с обильным снегопадом занятия переносятся на дистанционный формат, сообщает пресс-служба акимата.

Напомним, что после небольшого затишья на северные и центральные регионы Казахстана снова обрушилась непогода. Чтобы избежать жертв, в областях закрывали трассы.

Также непогода обрушилась на Астану – из-за метели и плохой видимости здесь приостановили движения ряда автобусов и закрыли трассы. Столичный аэропорт сообщал об отмене и задержках рейсов из-за метеорологической ситуации.

Ранее синоптики предупреждали, что до конца недели в Казахстане ожидается неустойчивая погода. В северных регионах снежная, ветреная погода сменится прояснениями и кратковременными морозами, а в южных регионах ожидаются сильные осадки, переходящие в снег. Из-за скачков температуры воздуха может образоваться гололед.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054913-v-kakih-gorodah-kazahstana-shkolniki-segodnya-budut-uchitsya-distantsionno/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.