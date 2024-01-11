В каких городах Казахстана школьники сегодня будут учиться дистанционно

Сегодня, 11 января, в нескольких областях Казахстана учеников школ и колледжей перевели на дистанционный формат обучения в связи с непогодой.

В Костанайской области из-за сильных морозов до минус 33 градусов учащиеся первой смены с 0 по 11 класс переводятся на онлайн-формат обучения, об этом сообщают "Костанайские новости".

Отдел образования города Павлодар информирует о том, что в связи с ухудшением погодных условий учащиеся 0-11 классов и студенты 1-2 курсов колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения.

В Экибастузе учащиеся 0-11 классов и студенты 1-2 курсов колледжей (на базе 9 класса) первой смены переводятся на дистанционный формат обучения, также сообщает городской отдел образования.

В Семее также отменяются занятия в 0-11 классах первой смены, об этом говорится на сайте городского отдела образования.

В городе Алтай в связи с обильным снегопадом занятия переносятся на дистанционный формат, сообщает пресс-служба акимата.

Напомним, что после небольшого затишья на северные и центральные регионы Казахстана снова обрушилась непогода. Чтобы избежать жертв, в областях закрывали трассы.

Также непогода обрушилась на Астану – из-за метели и плохой видимости здесь приостановили движения ряда автобусов и закрыли трассы. Столичный аэропорт сообщал об отмене и задержках рейсов из-за метеорологической ситуации.

Ранее синоптики предупреждали, что до конца недели в Казахстане ожидается неустойчивая погода. В северных регионах снежная, ветреная погода сменится прояснениями и кратковременными морозами, а в южных регионах ожидаются сильные осадки, переходящие в снег. Из-за скачков температуры воздуха может образоваться гололед.