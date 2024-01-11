Поломанные и застрявшие авто, массовые ДТП: буран вновь обрушился на регионы Казахстана

После небольшого затишья на северные и центральные регионы Казахстана снова обрушилась непогода. Чтобы избежать жертв, в областях закрывают трассы, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, из-за обрушившегося на часть страны бурана движение в регионах парализовано - на дорогах практически нулевая видимость, ситуацию усложняет шквалистый ветер. Но водители не унывают и не сетуют.

"Погода – ну, аномальная погода. Бураны, да, сложная, дороги закрыты, трассы, очень много неприятностей приносит. Но ничего, победим как-нибудь. Дороги закрывают – это в целях безопасности для нас, для самих же водителей", - поделился Юрий Юшин.

На севере порывы ветра достигают 30 метров в секунду. Закрытые автотрассы открывают на считанные часы, чтобы пропустить колонны машин в сопровождении дорожной техники и полицейских. Но и это не всегда помогает.

На трассе Астана – Петропавловск застряли 16 россиян. Они ехали из Екатеринбурга в Караганду. Рейсовый автобус встал в степи из-за серьезной поломки. Замерзающих в салоне пассажиров, среди которых был 6-летний ребенок, экстренно доставили в ближайший пункт обогрева – в сельскую библиотеку района Биржан сал.

А на заснеженной трассе Жезказган – Петропавловск из-за нулевой видимости произошло массовое ДТП. Столкнулись сразу восемь автомобилей. Один человек получил травму руки.

Спасатели предупреждают, в ближайшие двое суток в центре и на севере страны бураны только усилятся. Жителей просят не покидать населенных пунктов.

"Просим вас воздержаться от дальних поездок, не выходить за пределы населенных пунктов в пешем порядке, следить за SMS-оповещением. Вместе с тем рекомендуем установить на смартфоны программу Darmen, с помощью которой можно незамедлительно получить уведомление о закрытии дорог и погодных условиях", - обратился к казахстанцам и. о. начальника отдела предупреждения ЧС ДЧС СКО Ернар Рустем.

Источник: КТК

Напомним, накануне непогода обрушилась на Астану - из-за метели и плохой видимости здесь приостановили движения ряда автобусов и закрыли трассы. Столичный аэропорт предупреждал о возможных отменах и задержках рейсов из-за метеорологической ситуации.

Непогода также парализовала движение на автодороге Усть-Каменогорск-Алтай в Восточно-казахстанской области - из-за снежной насыпи на трассе застряли несколько десятков авто.

Между тем синоптики предупреждают, что до конца недели в Казахстане ожидается неустойчивая погода. В северных регионах снежная, ветреная погода сменится прояснениями и кратковременными морозами, а в южных регионах ожидаются сильные осадки, переходящие в снег, и гололед.