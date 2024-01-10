Главная елка рухнула в Павлодаре (видео)

В Сети распространяется видео с рухнувшей на землю елкой в Павлодаре. На месте, судя по кадрам, уже работают полицейские, передает NUR.KZ.

На кадрах, опубликованных в одном из местных Instagram-пабликов, сообщается о том, что упала центральная елка в Павлодаре. Голос за кадром, который комментирует происходящее, сопровождает сильный ветер, который, вероятно, и стал причиной произошедшего.

Также на кадрах видно, что на месте уже работают полицейские, а возле поваленной на землю елки стоит патрульная машина.

Акимат Павлодара прокомментировал ситуацию под видео.

"Новогодняя елка на Центральной площади Павлодара упала из-за сильных порывов ветра. В настоящее время ведутся работы по ее демонтажу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе акимата Павлодарской области сообщили, что при падении елки никто не пострадал.

"Сама ель не повредилась. Сейчас ее демонтируют. На место ставить не будут. В целом, ель может использоваться в дальнейшем", - отметили в областном акимате.

Ранее сообщалось о том, что сильный ветер снес новогоднюю елку в Актау. В актауском городском отделе ЖКХ тогда сообщили, что при установке елки использовались специальные бетонные блоки и тросовые провода, но конструкция все же не выдержала шквального ветра. Елку планировались переустановить после нормализации погоды.

В преддверии нового года елку снесло и в Костанайской области. В Лисаковске из-за ветра со снегом с порывами до 23 м/с произошло обрушение новогодней елки. Ее также планировалось переустановить после того, как прояснится погода.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий. Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах. При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.Так, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.