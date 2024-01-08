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Застрявших на трассах казахстанцев начнут вывозить на поездах

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Поезд едет по заснеженным рельсам
Поезд. Иллюстративное фото: Nick Suydam/Getty Images

Граждан, из-за непогоды застрявших на трассах в Акмолинской области, собираются вывезти на пассажирских поездах, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Из-за резкого ухудшения погодных условий на четырех участках дорог республиканского значения в Акмолинской области закрыли движение для всех видов транспортных средств.

В связи с этим представители АО "Пассажирские перевозки" приняли решение вывозить на поездах граждан, которые не смогли выехать другим транспортом.

Так, из Караганды до Астаны можно будет уехать на поездах:

  • №43 Алматы – Костанай;
  • №53 Достык – Астана;
  • №121 Семей – Астана;
  • №45 Туркестан – Астана.

Из Ерейментау до Астаны можно будет доехать на пригородном электропоезде №7501 Павлодар – Астана.

Билеты можно приобрести на сайте bilet.railways.kz и в билетных кассах. Справочная информация по графику движения пассажирских поездов доступна по бесплатному номеру 1433, через Telegram-бот KTZH_PP_BOT и в Instagram АО "Пассажирские перевозки".

Добавим, сегодня в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение. Так, на большей части Акмолинской области прогнозировали снег, на севере и юге – сильный снег. Также возможны метель и гололед. Скорость ветра будет достигать 15-20 м/с. При этом на севере, востоке и юге региона – порывы до 23-28 м/с, а днем на юго-востоке – временами 30 м/с и более.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054452-zastryavshih-na-trassah-kazahstantsev-nachnut-vyvozit-na-poezdah/

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