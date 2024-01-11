Снегопад в Алматы и Шымкенте, морозы до 28 градусов в Астане обещают синоптики

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 11 января - в Шымкенте и Алматы обещают снегопад. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают снегопад. Температура днем поднимется до 6 градусов, а ночью опустится до 1 градуса. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют погоду без осадков. Днем воздух прогреется до -15 градусов, ночью температура снизится до -28 градусов. Скорость ветра – 10,3 м/с.

В Шымкенте, как и в Алматы, ожидается снегопад. В дневное время столбики термометров поднимутся до 2 градусов, ночью опустятся до -3 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,0 м/с.