Еще одна елка не устояла перед шквальным ветром в одном из городов Казахстана

Следом за павлодарской елкой из-за сильного ветра буквально рухнула на землю и главная елка в Семее. Видео с падением распространяется в Сети, передает NUR.KZ.

Судя по кадрам распространяемого видео в Сети, оно снято, предположительно, на камеру видеонаблюдения. В то время, когда елка начинает падать, рядом с ней проходит человек, которому чудом удается вовремя отбежать от нее.

Местные власти пока никак не комментируют данное происшествие.

Ранее сообщалось о рухнувшей елке в Павлодаре. Как сообщили в акимате города, новогодняя елка на Центральной площади Павлодара упала из-за сильных порывов ветра.

В настоящее время ведутся работы по ее демонтажу. Обратно ее уже устанавливать не будут, но в дальнейшем она еще пригодна для эксплуатации, отметили в областном акимате.