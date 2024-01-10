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Эзотерика
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Еще одна елка не устояла перед шквальным ветром в одном из городов Казахстана

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Упавшая елка в Семее
Упавшая елка в Семее. Фото: t.me/my_semey

Следом за павлодарской елкой из-за сильного ветра буквально рухнула на землю и главная елка в Семее. Видео с падением распространяется в Сети, передает NUR.KZ.

Судя по кадрам распространяемого видео в Сети, оно снято, предположительно, на камеру видеонаблюдения. В то время, когда елка начинает падать, рядом с ней проходит человек, которому чудом удается вовремя отбежать от нее.

Местные власти пока никак не комментируют данное происшествие.

Ранее сообщалось о рухнувшей елке в Павлодаре. Как сообщили в акимате города, новогодняя елка на Центральной площади Павлодара упала из-за сильных порывов ветра.

В настоящее время ведутся работы по ее демонтажу. Обратно ее уже устанавливать не будут, но в дальнейшем она еще пригодна для эксплуатации, отметили в областном акимате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2054891-esche-odna-elka-ne-ustoyala-pered-shkvalnym-vetrom-v-odnom-iz-gorodov-kazahstana/

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