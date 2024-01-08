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30 лет независимости Казахстана

Морозы до 30 градусов предсказали синоптики в Казахстане

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Снег в Алматы
Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В ближайшие три дня казахстанцев ожидают сильные снегопады с метелями. Кроме того, возможны кратковременные усиления морозов, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В пресс-службе РГП "Казгидромет" сообщили, что циклон из районов Черного моря, смещаясь с запада на восток Казахстана, обусловит сильные снегопады с метелями и осадки в разной фазе с гололедными явлениями.

В тыл к нему будет смещаться Скандинавский антициклон, который повернёт синоптическую ситуацию в сторону кратковременного усиления морозов.

"По республике ожидается сильный ветер. Морозы проявятся на западе, северо-западе, севере и в центре страны, где столбики термометров ночью опустятся до 20-30 мороза, а на востоке - до 18-23 со знаком минус", - сообщили в "Казгидромет".

Напомним, ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней - они предсказали снегопад и дожди.

Кроме того, появилась информация о погоде в Астане на ближайшую неделю. Жителей столицы ожидают снегопады и морозы.

Сегодня в Астане продолжается снегопад, ожидаются также метель и усиление ветра до 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с. Из-за непогоды здесь объявлено штормовое предупреждение.

Из-за обильного снегопада коммунальные службы Астаны работают в круглосуточном режиме: улицы города очищают несколько сотен рабочих.

В связи с неблагоприятными погодными условиями столичные стражи порядка обратились ко всем участникам дорожного движения.

Штормовое предупреждение объявлено еще в ряде регионов страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054389-morozy-do-30-gradusov-predskazali-sinoptiki-v-kazahstane/

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