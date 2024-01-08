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Снегопад, дожди и плюсовую температуру обещают синоптики в Алматы на этой неделе

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Коммунальные работники убирают снег
Коммунальные работники убирают снег. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней - синоптики обещают снегопад и дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

8 января в Алматы обещают дождь. Температура в среднем составит плюс 4 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 5 градусов, но ночью температура опустится до плюс 2 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

9 января будет облачно, без осадков. Температура составит около плюс 3 градусов. Максимальная температура составит плюс 6 градусов, а минимальная – плюс 2 градуса. Скорость ветра составит до 1,7 м/с.

10 января вновь будет облачно. Средняя температура – плюс 5 градусов. Днем температура поднимется до плюс 8 градусов, а ночью – опустится до плюс 3 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.

11 января в Алматы синоптики обещают погоду без осадков. Температура в среднем – плюс 3 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 5 градусов, а опуститься может до плюс 2 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,1 м/с.

12 января в южной столице ожидается снегопад. Среднесуточная температура – минус 1 градус. Днем воздух прогреется до плюс 4 градусов, а ночью похолодает до минус 2 градусов. Скорость ветра составит 4,2 м/с.

13 января прогнозируют погоду без осадков. Температура в среднем остановится на отметке плюс 2 градуса. Максимальная температура составит плюс 5 градусов, минимальная – минус 1 градус. Прогнозируемая скорость ветра – 2,2 м/с.

14 января, по прогнозам синоптиков, будет дождь. Средняя температура составит плюс 6 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 9 градусов, но ночью похолодает до плюс 4 градусов. Скорость ветра составит 6,0 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054295-snegopad-dozhdi-i-plyusovuyu-temperaturu-obeschayut-sinoptiki-v-almaty-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

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Снегопад, дожди и плюсовую температуру обещают синоптики в Алматы на этой неделе
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