Полиция Астаны обратилась с предупреждением к водителям

В связи с неблагоприятными погодными условиями столичные стражи порядка обратились ко всем участникам дорожного движения, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Астаны.

Полиция просит водителей быть предельно осторожными на дорогах. По данным ведомства, из-за непогоды в столице только за эту ночь зарегистрировано 25 ДТП.

"Департамент полиции Астаны в связи с погодными условиями и выпадением обильных осадков обращается ко всем участникам дорожного движения и просит быть максимально внимательными.

Соблюдайте ПДД, скоростной режим, безопасную дистанцию, правила маневрирования и боковой интервал. Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. При переходе проезжей части нужно убедиться в отсутствии приближающегося автотранспорта, отвлечься от гаджетов. Меры предосторожности помогут значительно снизить количество дорожно-транспортных происшествий", - говорится в сообщении полиции, опубликованном в Stories в Instagram.

Столичная полиция также призывает водителей быть внимательными, не парковать машины вдоль проезжей части, а также не препятствовать движению общественного транспорта и не мешать работе снегоуборочной техники.

Вместе с тем, по данным департамента, в связи с неблагоприятными погодными условиями, с 09:00 закрыты направления "Астана - Кабанбай батыра - Нура" и "Астана - Щучинск" для всех видов автотранспорта.

Закрыто также движение для всех видов автотранспорта по дороге с поселка Жибек-Жолы в сторону Караганды.

Ранее мы сообщали о том, что из-за обильного снегопада коммунальные службы Астаны работают в круглосуточном режиме - улицы города очищают несколько сотен рабочих.

Также синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней - в столице обещают снегопады и морозы.

Напомним, накануне в "Казгидромете" сообщали, что сегодня, 8 января, в столице продолжится снегопад, ожидаются также метель и усиление ветра до 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха составит от 0 до минус 2 градусов. Из-за непогоды здесь объявлено штормовое предупреждение.

Добавим, что штормовое предупреждение объявлено еще в ряде регионов страны.