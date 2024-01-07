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Ветер до 30 м/с и более, метели и туманы ожидаются в Казахстане

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Женщина в куртке идет с зонтом
Метель. Иллюстративное фото: Getty images / Bill Hornstein

Синоптики объявили штормовое предупреждение в большинстве регионов Казахстана в связи с ожидающимися метелями, туманами и сильным ветром, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане 8 января временами прогнозируется сильный снег, метель, гололед, а также порывы ветра до 15-20 м/с, утром и днем временами – до 25 м/с.

В Алматы утром и днем ожидается туман.

В Шымкенте в понедельник ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

На юге и в горных районах Алматинской области ожидается туман. На севере региона ветер с порывами до 15-20 м/с.

Ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге области – туман. На севере, западе, юге, а также в горных и предгорных районах скорость ветра будет достигать 15-20 м/с, на горных перевалах – до 25 м/с.

Ночью и утром на западе и северо-востоке Мангистауской области ожидается туман. Днем на западе и юге – ветер до 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке и в центре Актюбинской области прогнозируется метель. На западе, юге – туман. Ночью на севере, востоке и в центре региона порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег и метель. На юго-востоке – туман, гололед. Скорость ветра – 15-20 м/с, утром и днем на большей части региона – порывы до 23-28 м/с, на юго-востоке – временами 30 м/с и более.

На большей части Акмолинской области ожидается снег, на севере и юге – сильный снег. Также возможны метель и гололед. Скорость ветра будет достигать 15-20 м/с. При этом на севере, востоке и юге региона – порывы до 23-28 м/с, а днем на юго-востоке – временами 30 м/с и более.

В Павлодарской области вероятны метель и гололед. Ночью на большей части региона порывы ветра до 15-20 м/с, днем – 15-20 м/с, на юге, западе, севере – до 23-28 м/с.

Ночью на севере Костанайской области ожидается сильный снег, на большей части региона – метель. Ветер с порывами 15-20 м/с, на юго-востоке – временами 25 м/с.

На большей части области Ұлытау прогнозируются метель и гололед. На юге – туман. Скорость ветра – 15-20 м/с, временами – до 23-28 м/с.

На севере и в центре Кызылординской области появятся гололед и туман. Ветер на севере, юге, в центре области будет дуть со скоростью 15-20 м/с.

На большей части Карагандинской области ожидаются метели и гололед. На юге – туман. В целом скорость ветра будет находиться на уровне 15-20 м/с, хотя временами возможны порывы до 23-28 м/с.

В горных районах области Жетісу прогнозируется туман. Ветер на севере и востоке области – до 15-20 м/с, порывы – до 23 м/с.

На большей части области Абай ожидаются осадки (преимущественно снег), метель и гололед. Ветер – 15-20 м/с, на западе, севере, в центре региона порывы до 23-28 м/с, временами – до 30 м/с и более.

Утром и днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается метель, гололед. Ветер на западе, севере, востоке области будет доходить до 15-20 м/с, а порывы – до 23-28 м/с.

На юге и в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Также в горных районах области скорость ветра будет достигать 15-20 м/с, а на юго-западе, и временами в горных – порывы до 23-28 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054270-veter-do-30-ms-i-bolee-meteli-i-tumany-ozhidayutsya-v-kazahstane/

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