Дожди, снегопад и до 16 градусов тепла обещают в Шымкенте на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней - в мегаполисе обещают дожди и плюсовую температуру. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

8 января в Шымкенте прогнозируют дождь. Температура в среднем составит плюс 6 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 9 градусов, но ночью температура опустится до плюс 4 градусов. Скорость ветра составит 4,8 м/с.

9 января будет облачно. Температура составит около плюс 9 градусов. Максимальная температура составит плюс 12 градусов, а минимальная – плюс 5 градусов. Скорость ветра составит до 3,0 м/с.

10 января ожидается погода без осадков. Средняя температура – плюс 12 градусов. Днем температура поднимется до плюс 16 градусов, а ночью – опустится до плюс 7 градусов. Скорость ветра составит 11,5 м/с.

11 января в Шымкенте синоптики обещают дождь. Температура в среднем – плюс 3 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 6 градусов, а опуститься может до плюс 2 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,8 м/с.

12 января будет снегопад. Среднесуточная температура – плюс 2 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 4 градусов, а ночью похолодает до 0 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

13 января будет облачно. Температура в среднем остановится на отметке плюс 6 градусов. Максимальная температура составит плюс 8 градусов, минимальная – плюс 4 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,6 м/с.

14 января, по прогнозам синоптиков, также будет облачно, без осадков. Средняя температура составит плюс 10 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 14 градусов, но ночью похолодает до плюс 6 градусов. Скорость ветра составит 4,2 м/с.