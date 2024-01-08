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Дожди, снегопад и до 16 градусов тепла обещают в Шымкенте на этой неделе

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Прохожие с зонтиками
Прохожие. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней - в мегаполисе обещают дожди и плюсовую температуру. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

8 января в Шымкенте прогнозируют дождь. Температура в среднем составит плюс 6 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 9 градусов, но ночью температура опустится до плюс 4 градусов. Скорость ветра составит 4,8 м/с.

9 января будет облачно. Температура составит около плюс 9 градусов. Максимальная температура составит плюс 12 градусов, а минимальная – плюс 5 градусов. Скорость ветра составит до 3,0 м/с.

10 января ожидается погода без осадков. Средняя температура – плюс 12 градусов. Днем температура поднимется до плюс 16 градусов, а ночью – опустится до плюс 7 градусов. Скорость ветра составит 11,5 м/с.

11 января в Шымкенте синоптики обещают дождь. Температура в среднем – плюс 3 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 6 градусов, а опуститься может до плюс 2 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,8 м/с.

12 января будет снегопад. Среднесуточная температура – плюс 2 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 4 градусов, а ночью похолодает до 0 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

13 января будет облачно. Температура в среднем остановится на отметке плюс 6 градусов. Максимальная температура составит плюс 8 градусов, минимальная – плюс 4 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,6 м/с.

14 января, по прогнозам синоптиков, также будет облачно, без осадков. Средняя температура составит плюс 10 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 14 градусов, но ночью похолодает до плюс 6 градусов. Скорость ветра составит 4,2 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054294-dozhdi-snegopad-i-do-16-gradusov-tepla-obeschayut-v-shymkente-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

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Дожди, снегопад и до 16 градусов тепла обещают в Шымкенте на этой неделе
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