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Астану засыпало снегом: улицы очищают больше сотни рабочих и больше тысячи единиц техники (видео)

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Машины очищают улицы в Астане
Машины очищают улицы в Астане. Фото: gov.kz

Из-за обильного снегопада коммунальные службы Астаны работают в круглосуточном режиме - улицы города очищают несколько сотен рабочих, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается на официальном сайте столичного акимата, этой ночью очищать улицы от снега вышли больше 300 дорожных рабочих и свыше 1200 единиц спецтехники.

"В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью - площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и так далее", - рассказали в акимате.

Отмечается, что только за 7 января из Астаны вывезли свыше 35 тыс. кубометров снега, это 2741 грузовой рейс. А с начала зимнего периода из столицы вывезли больше 1,4 млн кубометров снега - было сделано свыше 103 тыс. рейсов.

В ведомстве, ссылаясь на информацию от "Казгидромета" добавили, что сегодня, 8 января, в столице продолжится снегопад, ожидается также метель и усиление ветра до 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха составит от 0 до минус 2 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054292-astanu-zasypalo-snegom-ulitsy-ochischayut-bolshe-sotni-rabochih-i-bolshe-tysyachi-edinits-tehniki-video/

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