Морозы до 27 градусов и снегопады: какой будет погода в Астане на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней - в столице обещают снегопады и морозы. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

8 января в Астане будет снегопад. Температура в среднем составит минус 9 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 1 градуса, но ночью температура опустится до минус 17 градусов. Скорость ветра составит 12,3 м/с.

9 января в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Температура составит около минус 18 градусов. Максимальная температура составит минус 11 градусов, а минимальная – минус 24 градуса. Скорость ветра составит до 7,5 м/с.

10 января вновь прогнозируют снегопад. Средняя температура – минус 5 градусов. Днем температура поднимется до плюс 2 градусов, а ночью – опустится до минус 13 градусов. Скорость ветра составит 14,8 м/с.

11 января в Астане синоптики обещают погоду без осадков. Температура в среднем – минус 17 градусов. Максимально температура поднимется до минус 14 градусов, а опуститься может до минус 19 градусов. Скорость ветра будет равняться 12,3 м/с.

12 января в столице обещают мороз. Среднесуточная температура – минус 23 градуса. Днем воздух прогреется до минус 19 градусов, а ночью похолодает до минус 27 градусов. Скорость ветра составит 4,8 м/с.

13 января ожидается мороз, без осадков. Температура в среднем остановится на отметке минус 17 градусов. Максимальная температура составит минус 13 градусов, минимальная – минус 21 градус. Прогнозируемая скорость ветра – 3,7 м/с.

14 января, по прогнозам синоптиков, будет снегопад. Средняя температура составит минус 5 градусов. Воздух может прогреться и до 0 градусов, но ночью похолодает до минус 16 градусов. Скорость ветра составит 10,2 м/с.