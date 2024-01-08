"Сказали, сдавайте 1,5 млн": жители района в Таразе пожаловались на частые отключения воды и света

Жители одного из жилых массивов Тараза пожаловались на частые отключению электроэнергии, а воду они и вовсе получают строго по графику - всего раз в день на два часа, передает 24KZ.

Как сообщает телеканал, еще 5 лет назад 30 дачных массивов были присоединены к Таразу, однако за это время городские власти так и не решили здесь вопросы инфраструктуры.

"С конца 2021 года начали прокладывать. Все это время нам тут все роют, копают. Непостоянно ведутся работы, какими-то интервалами. Видимо, я так понимаю, по мере поступления денег у них это делается. Поэтому дороги у нас все, естественно, в ужасном состоянии", - пожаловалась жительница Тараза Евгения Ким.

По словам горожан, к чистой питьевой воде их обещали подключить в декабре 2022 года, но позже сроки перенесли еще на год. В итоге на улицах появились огромные земляные горы, а к воде дома так и не подключили. А в преддверии нового года жители порядка 400 домов и вовсе остались без воды. Из-за аварийного состояния старой линии электропередачи перестала работать водонапорная башня.

"Чтобы подключить новую башню, нужен новый трансформатор, нужны новые эти провода. Денег у нас, естественно, нет. Нам сказал аким: "Продавайте свои столбы, продавайте там, что у вас есть, это теперь ваше и, пожалуйста, ставьте новый трансформатор и подключайте на новую башню на новый свет", - рассказала горожанка Тамара Останина.

"Сказали, мол дадим воду на 10 дней от старой линии. Потом говорят: сдавайте 1,5 миллиона на покупку какого-то оборудования, чтобы вашу водонапорную башню подключить к новой линии. Но вопрос в том, для чего это делать, если обещают центральное водоснабжение в марте. Вот куда эти деньги потом денутся", - вопрошает еще одна горожанка Алина Блейхер.

Жители жалуются и на постоянное отключение электроэнергии. По словам местных властей, старую водонапорную башню уже подключили к новой линии электросетей, но проблема осталась.

"Мы уже на новую линию подключили. На новой линии просто напряжение слабое, в связи с чем имеются проблемы. Но для решения этих проблем у нас подготовлен проект по строительству электроподстанции. Строительные работы начнутся в этом году. Уже с республиканского бюджета выделено 2,3 миллиарда", - заявил замакима Тараза Кайрат Исмаил.

Подключить к центральному водоснабжению 28 массивов должны были в декабре прошлого года. Но проект слишком большой, поэтому его продлили, оправдываются в акимате. Теперь круглосуточно чистой питьевой водой жители начнут пользоваться не раньше мая. После строительства водопровода приведут в порядок и дороги. Их в этом году пока засыплют гравием, а асфальтировать начнут по мере выделения финансирования.

Проблемы с водоснабжением в Казахстане

Напомним, в марте в Астане из-за дефицита проектных мощностей по производству питьевой воды были введены ограничения на подачу воды в определенные часы.

В Алматы после аварии на крупном водопроводе в конце апреля заявили о критическом износе труб, введенных в эксплуатацию более 60 лет назад.

Также в апреле из-за порыва магистральной трубы в районе главной насосной станции без воды остались жители Балхаша. Горожане вынуждены были закупаться водой в магазинах и у водовозов. Холодная вода появилась в домах лишь четыре дня спустя.

В начале мая премьер-министр Алихан Смаилов заявлял, что сейчас требуется решение вопроса по обеспечению более 600 тыс. казахстанцев питьевой водой.

Добавим, что выступая на саммите "Центральная Азия - Китай" в середине мая в КНР, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о грозящем Центральной Азии дефиците воды. Глава Казахстана предложил внедрить новые технологии в водохозяйственную сферу.

Позже Смаилов раскритиковал чиновников из-за ситуации с водой в стране.