В eGov объяснили появление "лишних" детей на портале у казахстанцев

В последнее время некоторые казахстанцы стали отмечать некорректное отображение наличия детей на своих страницах на eGov. Ситуацию объяснили представители портала, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальной странице "Электронного правительства" в Instagram, каждый ребенок, являющийся гражданином Казахстана, с 1 января будет получать начисления в рамках программы "Нацфонд – детям".

При этом на сегодняшний день в мобильном приложении eGov mobile отображены все дети, зарегистрированы в базе данных.

"Но есть редкие случаи, когда некоторые дети не отображаются либо отображаются некорректно в цифровых документах. Это не значит, что они не получат выплаты, это означает лишь то, что не определена родственная связь между родителем и ребенком в цифровых документах", – подчеркнули специалисты.

Чтобы это исправить, необходимо:

обновить мобильное приложение eGov Mobile до последней версии, после чего в цифровых документах в категории "Семья" появится кнопка "Добавить ребенка";

нажать на кнопку "Добавить ребенка", после чего откроется сервис "Актуализации сведений о детях", где нужно заполнить все необходимые поля, прикрепить свидетельство о рождении и подписать заявление.

"После отправки заявления необходимо ожидать от 2 до 5 рабочих дней, обработка заявления осуществляется работниками ЗАГС. По завершении Вы получите уведомление", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что главное условие, которое требуется от казахстанских родителей для участия в программе – проверить наличие данных о своих детях и их корректность.

Проект "Нацфонд – детям"

В сентябре прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением отчислять детям половину инвестиционных доходов.

Позже экс-пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай объяснил, что специальные счета будут открыты на имя всех детей, которым не исполнится 18 лет на момент вступления в действие данной нормы (2024 год). Он подчеркнул, что перечисления будут производиться до достижения ими совершеннолетия.

Также отмечалось, что средства из Нацфонда будут защищены от инфляции, а родители не смогут воспользоваться этими деньгами.

Оператором счетов, на которые будут перечисляться деньги в рамках программы "Нацфонд – детям", станет Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

Кроме того, в начале 2023 года появился вопрос о том, может ли закрыться программа "Нацфонд – детям" из-за инвестиционных убытков, так как в 2022 году Национальный фонд Казахстана столкнулся с отрицательной инвестиционной доходностью. Тем не менее подчеркивалось, что программа "Нацфонд – детям" должна стартовать с 2024 года, поэтому текущие результаты в ней не будут учитываться.

Мы рассказывали, в каких случаях выплаты детям по достижении 18 лет могут оказаться недоступными. А в Минпросвещения сообщили, что средства из "Нацфонда – детям" нельзя будет использовать для оплаты обучения в колледжах.

В середине ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о начислении детям денег из Нацфонда.