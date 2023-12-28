Сотрудники клининга аэропорта Астаны потребовали выплатить им премии на Новый год

Сегодня сотрудники службы клининга столичного аэропорта устроили собрание, на котором потребовали выплаты новогодней премии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Сообщается, что сегодня утром у административного здания собрались граждане, оказывающие клининговые услуги в Международном аэропорту Астаны, требуя новогоднюю премию.

При этом в некоторых СМИ отмечалось, что работники устроили забастовку. Однако представители аэропорта это опровергли.

"Председатель правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" Ергазы Жолдасов, специалисты юридической службы, отдела кадров встретились с гражданами, оказывающими клининговые услуги в аэропорту. На встрече также присутствовали представители городской авиационной транспортной прокуратуры в целях разъяснения законности требования.

Встреча не является забастовкой, как предполагают некоторые СМИ. Об этом заявили сами оказывающие услуги клининга граждане, принявшие участие в собрании", – говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Отмечается, что работники по найму, требующие новогоднюю премию, оказывают услуги на основании гражданско-правового договора.

"Согласно договору ГПХ, общество не выплачивает дополнительные вознаграждения в виде премии и так далее. В целом всем гражданам, оказывающим услуги в аэропорту на основании гражданско-правового договора, за декабрь оплата за оказанные услуги была полностью произведена", – подчеркнули представители воздушной гавани.

Сейчас правоохранительные органы оценивают насколько законны были требования сотрудников клининга.

"По итогам встречи руководство аэропорта выслушало все пожелания граждан на собрании. Этот инцидент не повлиял на график полетов самолетов. Задержек не было. Аэропорт работал в штатном режиме", – добавили в пресс-службе.

Также напомним, в начале декабря сообщалось, что перед въездом на территорию аэропорта Астаны образовались огромные пробки. Тогда, по данным представителей воздушной гавани, возникла проблема с системой парковки.

Добавим, как сообщается на официальном сайте Международного аэропорта Астаны, он является одним из современных аэропортов на евразийском континенте, история которого берет свое начало с 1930 года. 1 декабря 2021 года аэропорт отмечал свое 90-летие.

Кроме того, этой осенью стало известно, что столичный аэропорт передадут в операционное управление компании из Объединенных Арабских Эмиратов. Позже глава Минтранспорта рассказал, что с приходом нового арабского инвестора авиагавань будет развиваться по стандартам аэропорта в Абу-Даби.

При этом, что касается новогодних премий сотрудникам, об этом за последнее время высказывались сразу несколько глав казахстанских ведомств.

Так, на прошлой неделе глава Минтранспорта Марат Карабаев отвечал на слухи о премиях в размере 10-ти окладов, которые якобы собираются выплатить сотрудникам его ведомства. По его словам, эта информация не соответствует действительности, а премии – это вопросы руководителя аппарата.

А вчера министр финансов Ерулан Жамаубаев заявил, что премии выплачивают работникам ведомства из сэкономленного за год бюджета. В этом году, по его словам, некоторые сотрудники могут получить премии в размере трех-четырех окладов.

Также председатель мажилиса Ерлан Кошанов отвечал на вопрос журналистов о том, сколько средств в этом году сэкономил мажилис и получат ли депутаты премии из этих денег.