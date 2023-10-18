Аэропорт Астаны передадут в операционное управление компании из ОАЭ

В ходе поездки Алихана Смаилова в Туркестанскую область подписано соглашение с инвестором из ОАЭ о сотрудничестве по развитию аэропорта Астаны, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт главы кабмина.

Отмечается, что инвестор - группа компаний Terminals Holding - быстрорастущее авиационное предприятие, обслуживающее клиентов на перспективных рынках Азии и Африки, а также связанное с крупной портовой и промышленной компанией Abu Dhabi Ports.

Инвестор проведет всестороннюю оценку деятельности столичного аэропорта и в дальнейшем возьмет на себя операционное управление для повышения качества обслуживания пассажиров и эффективности воздушной гавани в целом.

Подписание договора. Фото: пресс-служба премьер-министра РК

Первоочередной задачей инвестора является подготовка взлетно-посадочной полосы к реконструкции и ее дальнейшая модернизация.

"С учетом подготовительных работ и короткого строительного сезона столицы реконструкцию наземной инфраструктуры планируется начать в следующем году. Наряду с этим будет разработан долгосрочный бизнес-план развития аэропорта с учетом баланса интересов государства и частной компании, который послужит основой для будущих инвестиций", - говорится на сайте главы правительства.

В министерстве транспорта считают, что сотрудничество с компанией Terminals Holding внесет существенный вклад в реализацию задач, обозначенных главой государства в послании народу, по развитию аэропортов РК в качестве мультимодальных центров.

На официальном сайте столичного аэропорта говорится, что он, будучи основанным еще в 1931 году, за 89 лет своего существования от обслуживания самых малых самолетов пришел к возможности обслуживания всех типов воздушных судов без ограничения в любую погоду.

Ежесуточно он встречает и выпускает до 200 рейсов, ежемесячно - более 2 000 рейсов на вылет. Пропускная способность аэропорта составляет 8,2 млн пассажиров в год.

Из аэропорта Нурсултан Назарбаев выполняют регулярные рейсы 6 отечественных и 14 иностранных авиакомпаний, по 18 внутренним направлениям и 35 международным направлениям.