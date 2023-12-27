Получат ли депутаты мажилиса премии в конце года, спросили Кошанова

Председателя мажилиса Ерлана Кошанова сегодня в кулуарах палаты спросили, сколько средств в этом году сэкономил мажилис и получат ли депутаты премии из этих денег, передает корреспондент NUR.KZ.

"На данный момент я точно не могу вам сказать (сколько сэкономил мажилис – прим. ред.), этим занимается аппарат мажилиса. Лично я не получил (премию – прим. ред). Премий запланированных нет, они будут в рамках сэкономленных средств", – заявил Кошанов.

Председателя мажилиса спросили, кого из депутатов он бы премировал по итогам работы за этот год.

"Я думаю все депутаты работали хорошо", – добавил Кошанов.

Отметим, что также о премиях сегодня рассказал глава Минфина – он заявил, что их выплачивают работникам ведомства из сэкономленного за год бюджета.

В этом году, по словам министра, некоторые сотрудники могут получить премии в размере трех-четырех окладов.

При этом на прошлой неделе глава Минтранспорта Марат Карабаев отвечал на слухи о премиях в размере 10-ти окладов, которые якобы собираются выплатить сотрудникам его ведомства. По его словам, эта информация не соответствует действительности, а премии – это вопросы руководителя аппарата.

Также Карабаев ответил на вопрос о том, будет ли ему лично выплачена премия.

Добавим, что годовая премия – это вознаграждение по итогам работы за год, выплачиваемое руководящим работникам организации один раз в год в зависимости от результатов работы с целью материального поощрения достигнутых успехов и повышения эффективности работы.