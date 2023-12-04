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Огромные пробки на въезде в аэропорт Астаны объяснили в авиагавани

Опубликовано:

Аэропорт Астаны
Аэропорт Астаны. Иллюстративное фото: nn-airport.kz

В воскресенье, 3 декабря, во второй половине дня перед въездом на территорию аэропорта Астаны образовались огромные пробки. В администрации авиагавани объяснили, что произошло.

Кадрами, на которых запечатлены пробки, делились пользователи соцсетей.

Пресс-служба аэропорта в своем Telegram-канале сообщила, что вчера примерно в 19:00 возникла проблема с системой парковки в аэропорту - пассажиры не могли произвести оплату и были проблемы с сетью передачи данных.

"Однако сотрудники быстро устранили проблему, работа парковки в аэропорту возобновилась в штатном режиме. За этой проблемой пристально следит руководство аэропорта. Коллектив аэропорта стремится улучшить качество обслуживания для комфорта пассажиров", - говорится в сообщении авиагавани.

На официальном сайте воздушной гавани столицы говорится, что Международный аэропорт Астаны является одним из современных аэропортов на евразийском континенте, история которого берет свое начало с 1930 года. 1 декабря 2021 года аэропорт отмечал свое 90-летие.

Напомним, в начале октября мы писали о том, что в аэропорту Астаны выросла стоимость суточной парковки. Решение объясняли загруженностью стоянки.

Кроме того, этой осенью стало известно, что столичный аэропорт передадут в операционное управление компании из Объединенных Арабских Эмиратов. Позже глава Минтранспорта рассказал, что с приходом нового арабского инвестора авиагавань будет развиваться по стандартам аэропорта в Абу-Даби.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2048907-ogromnye-probki-na-vezde-v-aeroport-astany-obyasnili-v-aviagavani/

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