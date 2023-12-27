Три-четыре зарплаты могут получить сотрудники Минфина в качестве премии

В кулуарах мажилиса главу Министерства финансов спросили, ожидают ли работников ведомства премии в конце года, передает корреспондент NUR.KZ.

"На премирования статья бюджета не предусмотрена. Это общие расходы на зарплату, командировочные расходы и на другие текущие затраты. Но после всех мероприятий закупочных, выплаты зарплаты остается какая-то экономия у каждого госоргана.

Предусмотрено законом, что, если остается небольшая экономия, они могут дать эту экономию в виде премий. Это не просто так распределяется между сотрудниками, есть правила по определению размеров премии, и за что даются эти премии. За особые работы, сложные работы, работы во внеурочное время. Поэтому, это все по закону - каждый госорган распределяет самостоятельно.

Я думаю, где-то в пределах трех-четырех (размеров оклада - прим. ред.) по итогам конечных результатов, может, какая-то премия выплачена", - заявил министр финансов Ерулан Жамаубаев.

Ранее мы писали, что годовая премия - это вознаграждение по итогам работы за год, выплачиваемое руководящим работникам организации один раз в год в зависимости от результатов работы с целью материального поощрения достигнутых успехов и повышения эффективности работы.

Отметим, что летом был изменен порядок премирования в нацкомпаниях Казахстана.

Министерство труда и социальной защиты населения утвердило приказ с новыми правилами, затрагивающими условия оплаты труда и премирования руководителей национальных компаний и акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству.