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30 лет независимости Казахстана

Три-четыре зарплаты могут получить сотрудники Минфина в качестве премии

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Мужчина кладет деньги в кошелек
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

В кулуарах мажилиса главу Министерства финансов спросили, ожидают ли работников ведомства премии в конце года, передает корреспондент NUR.KZ.

"На премирования статья бюджета не предусмотрена. Это общие расходы на зарплату, командировочные расходы и на другие текущие затраты. Но после всех мероприятий закупочных, выплаты зарплаты остается какая-то экономия у каждого госоргана.

Предусмотрено законом, что, если остается небольшая экономия, они могут дать эту экономию в виде премий. Это не просто так распределяется между сотрудниками, есть правила по определению размеров премии, и за что даются эти премии. За особые работы, сложные работы, работы во внеурочное время. Поэтому, это все по закону - каждый госорган распределяет самостоятельно.

Я думаю, где-то в пределах трех-четырех (размеров оклада - прим. ред.) по итогам конечных результатов, может, какая-то премия выплачена", - заявил министр финансов Ерулан Жамаубаев.

Ранее мы писали, что годовая премия - это вознаграждение по итогам работы за год, выплачиваемое руководящим работникам организации один раз в год в зависимости от результатов работы с целью материального поощрения достигнутых успехов и повышения эффективности работы.

Отметим, что летом был изменен порядок премирования в нацкомпаниях Казахстана.

Министерство труда и социальной защиты населения утвердило приказ с новыми правилами, затрагивающими условия оплаты труда и премирования руководителей национальных компаний и акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052884-tri-chetyre-zarplaty-mogut-poluchit-sotrudniki-minfina-v-kachestve-premii/

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