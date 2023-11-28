Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Будет как в Абу-Даби: что сделает с аэропортом Астаны новый арабский инвестор

Опубликовано:

Столичный аэропорт
Столичный аэропорт. Фото: nn-airport.kz

На брифинге в правительстве глава Минтранспорта рассказал, что аэропорт Астаны с приходом нового арабского инвестора будет развиваться по стандартам аэропорта в Абу-Даби, передает корреспондент NUR.KZ.

"Что касается аэропорта Астаны, то арабский инвестор – это в том числе группа компаний Abu Dhabi Airports. У них есть новые направления, куда входят крупные международные аэропорты по миру. Вы же Abu Dhabi Airport (аэропорт Абу-Даби – прим. ред.) пользовались? Один из самых больших аэропортов, 28 млн пассажиропоток, менеджмент очень-очень высокий.

Именно те стандарты, которые имеются в такого рода аэропортах, они будут здесь развиваться, в Астане. С приходом новых управляющих компаний идет совсем другой уровень сервиса и менеджмента. Это очень важно. При этом мы же не говорим, что просто иностранной компании передаем, мы говорим – ставим перед иностранной компанией конкретные задачи.

Первое – взлетно-посадочную полосу полностью отремонтировать. Тем самым мы значительно снижаем нагрузку на республиканский бюджет, эти деньги на другие нужды населения направляем.

Второе – чтобы они аэровокзальный комплекс отремонтировали. Третье – чтобы на этой площадке был создан большой хаб, где все грузы будут в одном месте аккумулироваться", - рассказал министр Марат Карабаев.

По его словам, арабский инвестор предложил построить вокруг аэропорта Астаны целый центр с гостиницами, большими складскими помещениями и отдельными зонами для сотрудников аэропорта.

«По сути, с приходом новых инвесторов зарождается такой небольшой центр передвижения. Выводим на международный уровень аэропорт", - добавил министр.

Напомним, что о передаче аэропорта Астаны в операционное управление компании из ОАЭ стало известно этой осенью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2047962-budet-kak-v-abu-dabi-chto-sdelaet-s-aeroportom-astany-novyy-arabskiy-investor/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.