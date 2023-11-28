Будет как в Абу-Даби: что сделает с аэропортом Астаны новый арабский инвестор

На брифинге в правительстве глава Минтранспорта рассказал, что аэропорт Астаны с приходом нового арабского инвестора будет развиваться по стандартам аэропорта в Абу-Даби, передает корреспондент NUR.KZ.

"Что касается аэропорта Астаны, то арабский инвестор – это в том числе группа компаний Abu Dhabi Airports. У них есть новые направления, куда входят крупные международные аэропорты по миру. Вы же Abu Dhabi Airport (аэропорт Абу-Даби – прим. ред.) пользовались? Один из самых больших аэропортов, 28 млн пассажиропоток, менеджмент очень-очень высокий.

Именно те стандарты, которые имеются в такого рода аэропортах, они будут здесь развиваться, в Астане. С приходом новых управляющих компаний идет совсем другой уровень сервиса и менеджмента. Это очень важно. При этом мы же не говорим, что просто иностранной компании передаем, мы говорим – ставим перед иностранной компанией конкретные задачи.

Первое – взлетно-посадочную полосу полностью отремонтировать. Тем самым мы значительно снижаем нагрузку на республиканский бюджет, эти деньги на другие нужды населения направляем.

Второе – чтобы они аэровокзальный комплекс отремонтировали. Третье – чтобы на этой площадке был создан большой хаб, где все грузы будут в одном месте аккумулироваться", - рассказал министр Марат Карабаев.

По его словам, арабский инвестор предложил построить вокруг аэропорта Астаны целый центр с гостиницами, большими складскими помещениями и отдельными зонами для сотрудников аэропорта.

«По сути, с приходом новых инвесторов зарождается такой небольшой центр передвижения. Выводим на международный уровень аэропорт", - добавил министр.

Напомним, что о передаче аэропорта Астаны в операционное управление компании из ОАЭ стало известно этой осенью.